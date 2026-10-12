Leapmotor B03 : cette citadine chinoise recharge plus vite qu'une Renault 5
Par Vincent Lautier - Publié le
Leapmotor présente sa B03 en première européenne au Mondial de l'Auto de Paris. Cette citadine électrique de 4,18 m veut jouer sur les deux tableaux, l'habitabilité d'une compacte et un tarif qui devrait passer sous les 20 000 euros, avec en prime une recharge plus rapide que celle d'une Renault 5. L'arrivée en concession est prévue pour début 2027.
Avec ses 4,18 m, la B03 dépasse la Renault 5 de 26 cm et se place à mi-chemin entre la citadine et la compacte. Leapmotor a visiblement fait de l'habitabilité son argument principal, avec une banquette arrière très logeable pour le gabarit, une trentaine de rangements et un coffre modulable qui cache un bac étanche.
À bord, la planche de bord suit la mode du moment. Un grand écran tactile de 14,6 pouces tourne sous Leap OS 4.0 Plus, avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil, des mises à jour à distance et une vingtaine d'aides à la conduite. Le volant et les sièges chauffants sont aussi de la partie, ce qui n'a rien d'évident à ce niveau de prix.
Sous le plancher, deux configurations sont au programme. La première associe un moteur de 95 ch à une batterie LFP de 39,8 kWh, pour environ 300 km d'autonomie. La seconde passe à 122 ch avec 53 kWh et vise les 400 km. Ces valeurs sortent encore du cycle d'homologation chinois, un peu plus optimiste que notre WLTP, il faudra du coup attendre les chiffres européens définitifs. Côté recharge, la B03 accepte jusqu'à 145 kW en courant continu et passe de 10 à 80 % en 21 minutes, alors que la Renault 5 plafonne à 100 kW.
Leapmotor International, la coentreprise qui distribue la marque hors de Chine, appartient à 51 % à Stellantis. La B03 sera donc vendue dans les concessions du groupe, probablement assemblée en Europe comme le SUV B10 qui sort déjà des chaînes de Saragosse. La presse spécialisée évoque un prix de départ sous les 20 000 euros, rien d'officiel pour le moment. La marque avance en tous cas vite par chez nous, avec plus de 1 100 immatriculations en France rien qu'en septembre.
C'est quand même une situation étonnante pour Stellantis, qui va vendre une voiture conçue pour concurrencer directement ses propres Citroën ë-C3 et Fiat Grande Panda. Le groupe préfère probablement se concurrencer lui-même plutôt que laisser le terrain à BYD, et on peut difficilement lui donner tort. Pour le client, le calcul est plus simple. Si le tarif sous les 20 000 euros se confirme, avec cette autonomie et cette recharge, la Renault 5, facturée plusieurs milliers d'euros de plus, va se retrouver dans une position très inconfortable.
Plus longue qu'une Renault 5
Avec ses 4,18 m, la B03 dépasse la Renault 5 de 26 cm et se place à mi-chemin entre la citadine et la compacte. Leapmotor a visiblement fait de l'habitabilité son argument principal, avec une banquette arrière très logeable pour le gabarit, une trentaine de rangements et un coffre modulable qui cache un bac étanche.
À bord, la planche de bord suit la mode du moment. Un grand écran tactile de 14,6 pouces tourne sous Leap OS 4.0 Plus, avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil, des mises à jour à distance et une vingtaine d'aides à la conduite. Le volant et les sièges chauffants sont aussi de la partie, ce qui n'a rien d'évident à ce niveau de prix.
Deux batteries au choix
Sous le plancher, deux configurations sont au programme. La première associe un moteur de 95 ch à une batterie LFP de 39,8 kWh, pour environ 300 km d'autonomie. La seconde passe à 122 ch avec 53 kWh et vise les 400 km. Ces valeurs sortent encore du cycle d'homologation chinois, un peu plus optimiste que notre WLTP, il faudra du coup attendre les chiffres européens définitifs. Côté recharge, la B03 accepte jusqu'à 145 kW en courant continu et passe de 10 à 80 % en 21 minutes, alors que la Renault 5 plafonne à 100 kW.
Vendue par Stellantis
Leapmotor International, la coentreprise qui distribue la marque hors de Chine, appartient à 51 % à Stellantis. La B03 sera donc vendue dans les concessions du groupe, probablement assemblée en Europe comme le SUV B10 qui sort déjà des chaînes de Saragosse. La presse spécialisée évoque un prix de départ sous les 20 000 euros, rien d'officiel pour le moment. La marque avance en tous cas vite par chez nous, avec plus de 1 100 immatriculations en France rien qu'en septembre.
On en dit quoi ?
C'est quand même une situation étonnante pour Stellantis, qui va vendre une voiture conçue pour concurrencer directement ses propres Citroën ë-C3 et Fiat Grande Panda. Le groupe préfère probablement se concurrencer lui-même plutôt que laisser le terrain à BYD, et on peut difficilement lui donner tort. Pour le client, le calcul est plus simple. Si le tarif sous les 20 000 euros se confirme, avec cette autonomie et cette recharge, la Renault 5, facturée plusieurs milliers d'euros de plus, va se retrouver dans une position très inconfortable.