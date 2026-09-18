Leapmotor supprime la batterie 12V de ses voitures, une première en 70 ans

On en dit quoi ?



Supprimer la batterie 12V, c'est le genre d'idée tellement évidente qu'on se demande pourquoi il a fallu attendre 2026. Le dépanneur appelé pour réveiller une électrique à 40 000 euros bloquée par une batterie au plomb à 100 euros, tout le monde connaît, et c'est franchement absurde, ça m'est d'ailleurs arrivé en vacances cet été, et ça a été l'enfer. Tout ceci sort d'une présentation très officielle, avec des chiffres impossibles à vérifier pour le moment, et il faudra patienter jusqu'en 2027 pour juger sur pièce. N'empêche que Leapmotor a livré plus de 100 000 voitures rien qu'en août, qu'elle vise le million sur l'année, et que le jour où un constructeur de ce gabarit enterre un standard vieux de 70 ans, le reste de l'industrie finit généralement par suivre. Et clairement, j'ai hâte.