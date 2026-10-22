Écrans tactiles en voiture : pire que l'alcool au volant

On en dit quoi ?



Tout le monde a vécu la scène. Baisser la clim d'un degré demande trois appuis dans un sous-menu, alors qu'une molette se tournait sans quitter la route des yeux. Les constructeurs ont supprimé les boutons parce qu'un grand écran coûte moins cher que trente commandes et fait plus moderne en concession. Cette étude met des chiffres sur ce que tout le monde savait déjà, et ce n'est quand même pas rien. On espère que les marques qui promettent le retour des boutons physiques iront au bout de l'idée, parce qu'une molette de volume n'a jamais envoyé personne dans le décor.