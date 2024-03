Les clignotants et commandes tactiles de Tesla seraient dangereux, et c'est l'Euro NCAP qui le dit

on s'y fait

Tesla en ligne de mire (mais pas que)

La surutilisation des écrans tactiles est un problème à l'échelle de l'industrie, presque tous les constructeurs automobiles déplaçant les commandes clés sur des écrans tactiles centraux, obligeant les conducteurs à quitter la route des yeux et augmentant le risque d'accidents liés à la distraction.

Les nouveaux tests Euro NCAP prévus en 2026 encourageront les constructeurs à utiliser des commandes physiques séparées pour les fonctions de base de manière intuitive, limitant ainsi le temps passé hors de la route et favorisant ainsi une conduite plus sûre.

L'avis de Mac4Ever

L'organisme chargé d'attribuer les fameuses étoiles aux différents crash-test aqui auraient la facheuse idée d'imiter Elon Musk en déportant des boutons physiques importants vers des commandes tactiles peu ergonomiques et de facto, plus dangereuses.En particulier, l'organisme cible surtout les lesAvec, Tesla est évidemment le premier constructeur concerné. Mais Volkswagen n'est pas si loin derrière, les volants de tous les modèles récents étant bardés de commandes tactiles (pour la conduite autonome, le son et quelques fonctionnalités).A noter que(P/R/D), ce qui n'est pas toujours idéal lorsqu'on a les mains mouillés ou que l'on doit réaliser des manoeuvres rapidement.Outre ces affaires de commandes tactiles que l'on dénonce à chaque essai lorsqu'elles deviennent excessives -y compris pour régler son siège ou changer la température- nous sommes souventet sans doute peu testé par ces organismes.Quelques exemples récents, comme la e308 qui ralentit arbitrairement à 30Km/h sur l'autoroute en fin de batterie, le Volvo C40 qui déconnecte le pilotage automatique sans crier gare dans les virages trop serrés ou encore la conduite semi-autonome de la MG4 qui vous fait prendre une sortie d'autoroute sans raison... alors que ces véhicules sont actuellement en vente et certifiés sur le marché !