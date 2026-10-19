MacBook Pro OLED : Apple confirme son évènement du 28 octobre !
Par Laurence - Publié le
Apple n’en a pas terminé avec ses annonces d’octobre ! Après
Décidément, le mois d’octobre est particulièrement chargé chez Apple ! Après avoir dévoilé le HomeView, le HomePod mini 2 et une nouvelle Apple TV 4K le 13 octobre, Cupertino prépare déjà une deuxième salve de nouveautés.
Le rendez-vous est fixé au mercredi 28 octobre 2026, à 10 heures du matin en Californie, soit 18 heures en France métropolitaine. Vu l'heure on pourrait même espérer une petite keynote vidéo ?
Cette fois, l’événement se déroulera à Los Angeles, où plusieurs journalistes ont été conviés à une présentation spéciale. Greg Joswiak, vice-président senior du marketing mondial d’Apple, a confirmé l’annonce sur X, accompagnée d’une invitation avec le slogan
Bye bye donc le nom de MacBook Ultra (tout comme comme l'iPhone Ultra qui est devenu iPhone Duo). Enfin le jeu de mots (sur
C’est évidemment le produit le plus attendu de cet événement. Selon les informations de Mark Gurman, de Bloomberg, Apple s’apprêterait à présenter ses premiers MacBook Pro équipés d’un écran OLED et tactile. Les deux modèles, de 14 et 16 pouces, bénéficieraient d’une refonte importante, avec un châssis sensiblement plus léger que celui des générations actuelles.
En outre, la Dynamic Island ferait son apparition sur MacBook Pro, en remplacement de l’encoche traditionnelle. Ces machines seraient équipées des puces M5 Pro et M5 Max, tandis que macOS devrait proposer de nouvelles interactions adaptées à l’utilisation tactile. Il ne s’agirait donc pas simplement d’ajouter une couche tactile à l’écran, mais bien de faire évoluer l’ergonomie du Mac en profondeur.
Les MacBook Pro ne devraient toutefois pas être les seuls produits présentés. Apple préparerait également un nouvel iPad mini OLED, une évolution particulièrement attendue sur sa plus petite tablette, mais le prix devrait être plutôt impressionnant. Ce modèle profiterait aussi d’un système de haut-parleurs revu et d’une caméra FaceTime repositionnée. Du côté des ordinateurs, plusieurs mises à jour plus classiques seraient également prévues.
Un nouvel iMac et un MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme pourraient adopter la puce M6, sans changement majeur de design. Une situation assez inhabituelle, puisque les MacBook Pro haut de gamme conserveraient des puces M5 Pro et M5 Max, tandis que le modèle de base passerait déjà à la génération suivante.
Avec cette deuxième présentation, Apple poursuit un calendrier de lancements particulièrement dense. L’événement du 13 octobre était consacré à la domotique, tandis que celui du 28 octobre devrait davantage intéresser les utilisateurs professionnels. Apple semble avoir choisi de multiplier les rendez-vous plutôt que de concentrer toutes ses nouveautés dans une seule keynote. Entre l’OLED, la Dynamic Island, les nouvelles puces et un éventuel iPad mini OLED, cette présentation pourrait réserver de belles surprises. Rendez-vous le 28 octobre !
Welcome homeconsacré à la domotique, la firme vient d’officialiser un nouveau rendez-vous pour le mercredi 28 octobre 2026. Baptisé
Pro and tell, il devrait cette fois mettre les Mac à l’honneur, avec notamment le très attendu MacBook Pro OLED et tactile. Un nouvel iPad mini pourrait également être de la partie.
Un deuxième événement Apple en quinze jours !
Décidément, le mois d’octobre est particulièrement chargé chez Apple ! Après avoir dévoilé le HomeView, le HomePod mini 2 et une nouvelle Apple TV 4K le 13 octobre, Cupertino prépare déjà une deuxième salve de nouveautés.
Le rendez-vous est fixé au mercredi 28 octobre 2026, à 10 heures du matin en Californie, soit 18 heures en France métropolitaine. Vu l'heure on pourrait même espérer une petite keynote vidéo ?
Cette fois, l’événement se déroulera à Los Angeles, où plusieurs journalistes ont été conviés à une présentation spéciale. Greg Joswiak, vice-président senior du marketing mondial d’Apple, a confirmé l’annonce sur X, accompagnée d’une invitation avec le slogan
Pro and tell.
Bye bye donc le nom de MacBook Ultra (tout comme comme l'iPhone Ultra qui est devenu iPhone Duo). Enfin le jeu de mots (sur
don't) qui ne laisse guère de doute sur les produits concernés : les MacBook Pro devraient occuper une place centrale dans cette présentation.
kisstouch and tell
Le MacBook Pro OLED et tactile enfin officialisé ?
C’est évidemment le produit le plus attendu de cet événement. Selon les informations de Mark Gurman, de Bloomberg, Apple s’apprêterait à présenter ses premiers MacBook Pro équipés d’un écran OLED et tactile. Les deux modèles, de 14 et 16 pouces, bénéficieraient d’une refonte importante, avec un châssis sensiblement plus léger que celui des générations actuelles.
En outre, la Dynamic Island ferait son apparition sur MacBook Pro, en remplacement de l’encoche traditionnelle. Ces machines seraient équipées des puces M5 Pro et M5 Max, tandis que macOS devrait proposer de nouvelles interactions adaptées à l’utilisation tactile. Il ne s’agirait donc pas simplement d’ajouter une couche tactile à l’écran, mais bien de faire évoluer l’ergonomie du Mac en profondeur.
Un iPad mini OLED et de nouveaux Mac M6
Les MacBook Pro ne devraient toutefois pas être les seuls produits présentés. Apple préparerait également un nouvel iPad mini OLED, une évolution particulièrement attendue sur sa plus petite tablette, mais le prix devrait être plutôt impressionnant. Ce modèle profiterait aussi d’un système de haut-parleurs revu et d’une caméra FaceTime repositionnée. Du côté des ordinateurs, plusieurs mises à jour plus classiques seraient également prévues.
Un nouvel iMac et un MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme pourraient adopter la puce M6, sans changement majeur de design. Une situation assez inhabituelle, puisque les MacBook Pro haut de gamme conserveraient des puces M5 Pro et M5 Max, tandis que le modèle de base passerait déjà à la génération suivante.
Qu’en penser ?
Avec cette deuxième présentation, Apple poursuit un calendrier de lancements particulièrement dense. L’événement du 13 octobre était consacré à la domotique, tandis que celui du 28 octobre devrait davantage intéresser les utilisateurs professionnels. Apple semble avoir choisi de multiplier les rendez-vous plutôt que de concentrer toutes ses nouveautés dans une seule keynote. Entre l’OLED, la Dynamic Island, les nouvelles puces et un éventuel iPad mini OLED, cette présentation pourrait réserver de belles surprises. Rendez-vous le 28 octobre !