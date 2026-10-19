MacBook Pro OLED : Apple confirme son évènement du 28 octobre !

Qu’en penser ?



Avec cette deuxième présentation, Apple poursuit un calendrier de lancements particulièrement dense. L’événement du 13 octobre était consacré à la domotique, tandis que celui du 28 octobre devrait davantage intéresser les utilisateurs professionnels. Apple semble avoir choisi de multiplier les rendez-vous plutôt que de concentrer toutes ses nouveautés dans une seule keynote. Entre l’OLED, la Dynamic Island, les nouvelles puces et un éventuel iPad mini OLED, cette présentation pourrait réserver de belles surprises. Rendez-vous le 28 octobre !