Chery promet 500 km en 5 minutes de charge pour contrer BYD
Par Vincent Lautier - Publié le
La course à la recharge éclair s'emballe en Chine. Chery a présenté Volt-Dragon, un système de charge qui monte à 1 440 kW et promet de récupérer 500 km d'autonomie en 5 minutes à peine. Une réponse directe au Flash Charging de BYD, même si pour le moment, aucun véhicule compatible n'a été annoncé, et encore moins une date d'arrivée en Europe.
BYD avait marqué les esprits avec son Flash Charging et sa puissance de pointe de 1 500 kW, de quoi faire passer une batterie de 10 à 70 % en 5 minutes. Depuis, tout le monde s'y met : Geely a présenté sa propre solution, CATL pousse sa batterie Shenxing de troisième génération, et c'est maintenant au tour de Chery de sortir son dispositif baptisé Volt-Dragon. La puissance annoncée atteint 1 440 kW en courant continu, un peu moins que BYD donc, mais la charge serait plus constante, avec un 10 à 97 % revendiqué en 6 minutes et 50 secondes et ces fameux 500 km récupérés en 5 minutes.
Pour tenir un tel rythme sans cuire les cellules, Chery met en avant des semi-conducteurs en carbure de silicium, un refroidissement par immersion liquide et un rendement annoncé de 96,5 %, le tout avec un câble qui ne pèse que 2 kg. La partie la plus intéressante s'appelle CheryMind, une intelligence artificielle maison que la marque décrit comme un
Sur le papier, seule la Shenxing de CATL fait mieux, avec un 10 à 98 % annoncé en 6 minutes et 27 secondes. Dans les faits, c'est plus compliqué. Aucun modèle compatible n'a été présenté, et le constructeur se contente de confirmer l'ouverture de 100 stations Volt-Dragon dans 10 villes chinoises d'ici la fin de l'année, alors que BYD en vise 20 000 sur la même période pour son Flash Charging, déjà en service. Chery parle quand même de 20 000 stations compatibles V2G dans le monde d'ici 2029. Par chez nous, on en est loin, puisque les bornes les plus puissantes, chez Ionity par exemple, viennent tout juste de passer à 600 kW.
Cette surenchère de chiffres entre constructeurs chinois laisse rêveur vu d'Europe, où récupérer 300 km en 20 minutes passe encore pour un exploit. La communication de Chery ressemble quand même beaucoup à une démonstration de force sans produit, avec zéro voiture compatible et une poignée de stations promises. BYD, de son côté, a l'avantage du concret, avec des bornes déjà installées en Chine et attendues très bientôt en France. Du coup, la bataille va se jouer sur le nombre de bornes réellement posées au sol, et là, BYD garde une bonne longueur d'avance.
La réponse à BYD
BYD avait marqué les esprits avec son Flash Charging et sa puissance de pointe de 1 500 kW, de quoi faire passer une batterie de 10 à 70 % en 5 minutes. Depuis, tout le monde s'y met : Geely a présenté sa propre solution, CATL pousse sa batterie Shenxing de troisième génération, et c'est maintenant au tour de Chery de sortir son dispositif baptisé Volt-Dragon. La puissance annoncée atteint 1 440 kW en courant continu, un peu moins que BYD donc, mais la charge serait plus constante, avec un 10 à 97 % revendiqué en 6 minutes et 50 secondes et ces fameux 500 km récupérés en 5 minutes.
Une IA pour ménager la batterie
Pour tenir un tel rythme sans cuire les cellules, Chery met en avant des semi-conducteurs en carbure de silicium, un refroidissement par immersion liquide et un rendement annoncé de 96,5 %, le tout avec un câble qui ne pèse que 2 kg. La partie la plus intéressante s'appelle CheryMind, une intelligence artificielle maison que la marque décrit comme un
cerveau qui comprend le monde physique. Appliquée à la recharge, elle anticiperait les variations de température des cellules une trentaine de secondes à l'avance pour ajuster la puissance en continu, histoire de ne pas abimer la batterie. Chery évoque aussi des bras robotisés qui viendront brancher le câble tout seuls sur le véhicule.
Des promesses, peu de bornes
Sur le papier, seule la Shenxing de CATL fait mieux, avec un 10 à 98 % annoncé en 6 minutes et 27 secondes. Dans les faits, c'est plus compliqué. Aucun modèle compatible n'a été présenté, et le constructeur se contente de confirmer l'ouverture de 100 stations Volt-Dragon dans 10 villes chinoises d'ici la fin de l'année, alors que BYD en vise 20 000 sur la même période pour son Flash Charging, déjà en service. Chery parle quand même de 20 000 stations compatibles V2G dans le monde d'ici 2029. Par chez nous, on en est loin, puisque les bornes les plus puissantes, chez Ionity par exemple, viennent tout juste de passer à 600 kW.
On en dit quoi ?
Cette surenchère de chiffres entre constructeurs chinois laisse rêveur vu d'Europe, où récupérer 300 km en 20 minutes passe encore pour un exploit. La communication de Chery ressemble quand même beaucoup à une démonstration de force sans produit, avec zéro voiture compatible et une poignée de stations promises. BYD, de son côté, a l'avantage du concret, avec des bornes déjà installées en Chine et attendues très bientôt en France. Du coup, la bataille va se jouer sur le nombre de bornes réellement posées au sol, et là, BYD garde une bonne longueur d'avance.