Chery promet 500 km en 5 minutes de charge pour contrer BYD

On en dit quoi ?



Cette surenchère de chiffres entre constructeurs chinois laisse rêveur vu d'Europe, où récupérer 300 km en 20 minutes passe encore pour un exploit. La communication de Chery ressemble quand même beaucoup à une démonstration de force sans produit, avec zéro voiture compatible et une poignée de stations promises. BYD, de son côté, a l'avantage du concret, avec des bornes déjà installées en Chine et attendues très bientôt en France. Du coup, la bataille va se jouer sur le nombre de bornes réellement posées au sol, et là, BYD garde une bonne longueur d'avance.