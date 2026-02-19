Ionity passe aux bornes 600 kW en France, mais vous allez avoir du mal à charger aussi vite

On en dit quoi ?



Ionity avance, et c'est très bien. Installer du 600 kW sur les grands axes autoroutiers français, c'est exactement ce qu'il fallait pour crédibiliser la recharge rapide. Le prix à 0,33 euro le kWh avec l'abonnement est plutôt correct aussi, même si tant que le parc automobile ne suit pas, ces bornes restent pour le moment un peu surdimensionnées. On espère aussi qu'Ionity investira aussi dans l'année pour augmenter le nombre de bornes sur de nombreuses stations en France qui sont souvent pleines lors des moments d'affluence, même si c'est avec des bornes un peu moins rapides que 600 kW !