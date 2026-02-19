Ionity passe aux bornes 600 kW en France, mais vous allez avoir du mal à charger aussi vite
Par Vincent Lautier - Publié le
Ionity vient d'installer ses premières bornes de recharge 600 kW en France grâce au système Alpitronic HYC1000. Deux stations sont déjà opérationnelles sur les autoroutes A6 et A7, avec la promesse de récupérer 300 km d'autonomie en seulement 8 minutes. Sauf qu'aucune voiture vendue en France ne peut encore en profiter pleinement pour le moment.
Après Electra qui avait dégainé en septembre dernier à Bron, près de Lyon, c'est au tour d'Ionity de franchir le cap des 600 kW sur son réseau français. L'opérateur a choisi le système Alpitronic HYC1000, fabriqué par le constructeur italien qui domine le marché de la recharge rapide en Europe. Deux sites sont déjà opérationnels : l'aire de Maison-Dieu sur l'A6, entre Auxerre et Dijon, et celle de Sorgues sur l'A7, dans le Vaucluse.
Concrètement, une armoire électrique de 1 000 kW alimente l'ensemble de la station et répartit la puissance entre les bornes selon la demande. Si une seule voiture est branchée, elle peut recevoir jusqu'à 600 kW. À Sorgues, six points de charge sont connectés à cette armoire, ce qui donne un minimum de 166 kW par borne quand tout le monde charge en même temps. C'est déjà suffisant pour atteindre le pic de charge de bien des véhicules électriques vendus en France.
Récupérer 300 km en 8 minutes, ça fait rêver. Mais pour ça, il faut une voiture capable d'encaisser autant de puissance, et avec une architecture 800 volts. Pour Ionity, l'idée est surtout de préparer le coup d'après. La demande de recharge rapide augmente, et ces nouvelles bornes permettent aussi d'agrandir les stations existantes. À Sorgues, elles viennent compléter les bornes 350 kW déjà en place. Et si vous avez l'abonnement Ionity Power, le kWh est facturé à 0,33 euro.
Ionity n'a pas posé sa station n'importe où. L'A7, c'est l'axe qui relie le nord de l'Europe à la Méditerranée, et Sorgues est en plein sur la route des vacances. L'objectif est clair : absorber les pics d'affluence de l'été et offrir les vitesses de recharge les plus élevées jamais vues sur une aire d'autoroute française. Electra, de son côté, avait installé ses bornes 600 kW sur le parking d'un hôtel. Avec cette installation, Ionity revendique 6 000 points de charge répartis dans 24 pays européens. P
Ionity avance, et c'est très bien. Installer du 600 kW sur les grands axes autoroutiers français, c'est exactement ce qu'il fallait pour crédibiliser la recharge rapide. Le prix à 0,33 euro le kWh avec l'abonnement est plutôt correct aussi, même si tant que le parc automobile ne suit pas, ces bornes restent pour le moment un peu surdimensionnées. On espère aussi qu'Ionity investira aussi dans l'année pour augmenter le nombre de bornes sur de nombreuses stations en France qui sont souvent pleines lors des moments d'affluence, même si c'est avec des bornes un peu moins rapides que 600 kW !
