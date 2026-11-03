Golf électrique : Volkswagen met tout en pause, « nous n'avons tout simplement pas les moyens »
Par Vincent Lautier - Publié le
La Golf électrique attendra. Volkswagen confirme la suspension du développement de l'ID. Golf dans une note interne de son patron Thomas Schäfer. Le groupe sort de sa pire perte trimestrielle en plus de dix ans, et son usine historique de Wolfsburg n'arrive plus à tenir ses objectifs d'économies.
Reuters a mis la main fin octobre sur une note interne de Thomas Schäfer, le patron de la marque Volkswagen, que le constructeur a ensuite confirmée. Le développement de l'ID. Golf, la version 100 % électrique de la compacte la plus célèbre du groupe, est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Schäfer y explique qu'il sait ce que la Golf représente pour Wolfsburg, que la décision n'a vraiment pas été facile à prendre, puis il va droit au but :
La veille de cette note, le groupe venait justement de publier sa plus lourde perte trimestrielle depuis plus de dix ans, environ 5,8 milliards d'euros, et la marque Volkswagen perd elle aussi de l'argent pour la première fois depuis 2020. L'usine de Wolfsburg, celle qui doit fabriquer cette Golf, accuse de son côté un retard d'environ 300 millions d'euros sur ses objectifs de réduction des coûts. La Chine n'arrange rien, avec des livraisons électriques en chute de plus de 40 % depuis janvier. Quatre sites sont menacés de fermeture, dont Emden et Zwickau, alors que les salariés dénoncent déjà le projet d'Audi d'investir autour de 3,6 milliards d'euros dans une nouvelle usine américaine.
Le projet n'est pas enterré pour autant. Le comité d'entreprise affirme même que cette pause ne décalera pas le lancement, et jure de combler le retard dès que les investissements repartiront. David Powels, le directeur financier de la marque, se garde quand même de donner la moindre date de reprise. La plateforme SSP a de toute façon pris du retard, et Schäfer propose en parallèle de faire reposer environ trois quarts des futurs modèles Volkswagen, Skoda et Cupra sur l'architecture électronique développée avec le chinois Xpeng. Geler la Golf évite du coup d'engager de l'argent tant que rien n'est tranché. En attendant, c'est l'ID.3 Neo, restylée cette année, qui garde le créneau des compactes électriques.
Mettre en pause la voiture qui porte le nom le plus connu de son histoire, pour un groupe de cette taille, ça dit quand même beaucoup de choses sur l'état de l'automobile européenne. Schäfer assurait au dernier Mondial de l'Auto être presque content de ce contretemps, l'occasion selon lui de revoir les coûts et de sortir une meilleure voiture. On veut bien le croire, mais une pause sans date de reprise, avec quatre usines menacées et une plateforme en retard, ça ressemble plus à un renoncement provisoire qu'à un plan maîtrisé. Vous en pensez quoi vous ?
La Golf attendra les années 2030
Reuters a mis la main fin octobre sur une note interne de Thomas Schäfer, le patron de la marque Volkswagen, que le constructeur a ensuite confirmée. Le développement de l'ID. Golf, la version 100 % électrique de la compacte la plus célèbre du groupe, est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Schäfer y explique qu'il sait ce que la Golf représente pour Wolfsburg, que la décision n'a vraiment pas été facile à prendre, puis il va droit au but :
Nous n'avons tout simplement pas les moyens de financer ces travaux actuellement. Cette Golf électrique, attendue au départ pour 2028 sur la nouvelle plateforme SSP et ses 800 volts, avait pourtant déjà glissé vers 2030, et on parle maintenant du début des années 2030, au mieux.
Des comptes catastrophiques
La veille de cette note, le groupe venait justement de publier sa plus lourde perte trimestrielle depuis plus de dix ans, environ 5,8 milliards d'euros, et la marque Volkswagen perd elle aussi de l'argent pour la première fois depuis 2020. L'usine de Wolfsburg, celle qui doit fabriquer cette Golf, accuse de son côté un retard d'environ 300 millions d'euros sur ses objectifs de réduction des coûts. La Chine n'arrange rien, avec des livraisons électriques en chute de plus de 40 % depuis janvier. Quatre sites sont menacés de fermeture, dont Emden et Zwickau, alors que les salariés dénoncent déjà le projet d'Audi d'investir autour de 3,6 milliards d'euros dans une nouvelle usine américaine.
L'ID.3 Neo fait l'intérim
Le projet n'est pas enterré pour autant. Le comité d'entreprise affirme même que cette pause ne décalera pas le lancement, et jure de combler le retard dès que les investissements repartiront. David Powels, le directeur financier de la marque, se garde quand même de donner la moindre date de reprise. La plateforme SSP a de toute façon pris du retard, et Schäfer propose en parallèle de faire reposer environ trois quarts des futurs modèles Volkswagen, Skoda et Cupra sur l'architecture électronique développée avec le chinois Xpeng. Geler la Golf évite du coup d'engager de l'argent tant que rien n'est tranché. En attendant, c'est l'ID.3 Neo, restylée cette année, qui garde le créneau des compactes électriques.
On en dit quoi ?
Mettre en pause la voiture qui porte le nom le plus connu de son histoire, pour un groupe de cette taille, ça dit quand même beaucoup de choses sur l'état de l'automobile européenne. Schäfer assurait au dernier Mondial de l'Auto être presque content de ce contretemps, l'occasion selon lui de revoir les coûts et de sortir une meilleure voiture. On veut bien le croire, mais une pause sans date de reprise, avec quatre usines menacées et une plateforme en retard, ça ressemble plus à un renoncement provisoire qu'à un plan maîtrisé. Vous en pensez quoi vous ?