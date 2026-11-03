Golf électrique : Volkswagen met tout en pause, « nous n'avons tout simplement pas les moyens »

On en dit quoi ?



Mettre en pause la voiture qui porte le nom le plus connu de son histoire, pour un groupe de cette taille, ça dit quand même beaucoup de choses sur l'état de l'automobile européenne. Schäfer assurait au dernier Mondial de l'Auto être presque content de ce contretemps, l'occasion selon lui de revoir les coûts et de sortir une meilleure voiture. On veut bien le croire, mais une pause sans date de reprise, avec quatre usines menacées et une plateforme en retard, ça ressemble plus à un renoncement provisoire qu'à un plan maîtrisé. Vous en pensez quoi vous ?