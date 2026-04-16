Jusqu'à 630 km d'autonomie pour la nouvelle Volkswagen ID.3 Neo

On en dit quoi ?



L'ID.3 Neo ressemble à la voiture que Volkswagen aurait dû sortir en 2020. Les boutons physiques qui reviennent, les 630 km d'autonomie sur la grosse batterie, le V2L, et un intérieur qui respire enfin la qualité : c'est un gros rattrapage. Sauf que le ticket d'entrée à 35 000 euros pour une compacte électrique, aussi bien finie soit-elle, est toujours élevé. Volkswagen joue quand même sur son image de marque, son réseau de concessionnaires et la confiance des acheteurs européens.