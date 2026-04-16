Jusqu'à 630 km d'autonomie pour la nouvelle Volkswagen ID.3 Neo
Par Vincent Lautier - Publié le
Volkswagen dévoile l'ID.3 Neo, une refonte profonde de sa compacte électrique. Nouveau nom, nouvel intérieur avec le retour des boutons physiques, et jusqu'à 630 km d'autonomie WLTP sur la plus grosse batterie. Les commandes ouvrent le 22 avril, les premières livraisons sont prévues en juillet. Prix de départ : environ 35 000 euros.
L'ID.3 a été la première voiture 100% électrique de Volkswagen, lancée en 2020. La voiture avait des qualités (plateforme MEB, comportement routier correct) mais aussi des défauts qui avaient fait grincer pas mal de clients. Cinq ans plus tard, Volkswagen tente visiblement de repartir sur de meilleures bases. La compacte s'appelle désormais ID.3 Neo, un nom qui assume la rupture avec le modèle précédent.
Côté design, un bandeau lumineux LED traverse la face avant d'un phare à l'autre sous une vitre, les projecteurs sont plus fins, et les éléments noirs du hayon sont désormais peints couleur carrosserie. Le résultat est plus mature que la version actuelle.
La gamme s'articule autour de trois niveaux de batterie : 50 kWh (417 km d'autonomie WLTP), 58 kWh (494 km) et 79 kWh (630 km). Les motorisations passent de 170 à 231 ch selon les versions, toutes en propulsion arrière avec le nouveau moteur APP350 et un couple de 350 Nm. La recharge rapide grimpe à 183 kW sur la grosse batterie, avec un 10-80% bouclé entre 26 et 29 minutes selon les versions. Les deux petites batteries se limitent à 105 kW en courant continu.
Bonne nouvelle, le V2L arrive sur l'ID.3 Neo : une prise 230V dans l'habitacle permet de restituer jusqu'à 3,6 kW vers des appareils externes. Pratique pour brancher un appareil sur un chantier ou en camping.
C'est peut-être le changement le plus attendu par les propriétaires d'ID.3 actuels. La planche de bord est revue, avec le retour de vrais boutons pour la climatisation et le volume. Les commandes de vitres retrouvent aussi des interrupteurs physiques. L'écran central passe à 12,9 pouces et l'écran conducteur à 10,25 pouces, de série. Le package VW Connect est offert pendant dix ans, ce qui inclut les mises à jour à distance et plusieurs fonctions qui étaient payantes sur l'ancienne version.
Les finitions sont renommées Trend, Life et Style (adieu les Pure, Pro et Pro S). Le prix de départ tourne autour de 35 000 euros. Les commandes ouvrent le 22 avril, avec des livraisons attendues en juillet.
L'ID.3 Neo ressemble à la voiture que Volkswagen aurait dû sortir en 2020. Les boutons physiques qui reviennent, les 630 km d'autonomie sur la grosse batterie, le V2L, et un intérieur qui respire enfin la qualité : c'est un gros rattrapage. Sauf que le ticket d'entrée à 35 000 euros pour une compacte électrique, aussi bien finie soit-elle, est toujours élevé. Volkswagen joue quand même sur son image de marque, son réseau de concessionnaires et la confiance des acheteurs européens.
Un nouveau départ, jusque dans le nom
L'ID.3 a été la première voiture 100% électrique de Volkswagen, lancée en 2020. La voiture avait des qualités (plateforme MEB, comportement routier correct) mais aussi des défauts qui avaient fait grincer pas mal de clients. Cinq ans plus tard, Volkswagen tente visiblement de repartir sur de meilleures bases. La compacte s'appelle désormais ID.3 Neo, un nom qui assume la rupture avec le modèle précédent.
Côté design, un bandeau lumineux LED traverse la face avant d'un phare à l'autre sous une vitre, les projecteurs sont plus fins, et les éléments noirs du hayon sont désormais peints couleur carrosserie. Le résultat est plus mature que la version actuelle.
Trois batteries, trois puissances, 630 km
La gamme s'articule autour de trois niveaux de batterie : 50 kWh (417 km d'autonomie WLTP), 58 kWh (494 km) et 79 kWh (630 km). Les motorisations passent de 170 à 231 ch selon les versions, toutes en propulsion arrière avec le nouveau moteur APP350 et un couple de 350 Nm. La recharge rapide grimpe à 183 kW sur la grosse batterie, avec un 10-80% bouclé entre 26 et 29 minutes selon les versions. Les deux petites batteries se limitent à 105 kW en courant continu.
Bonne nouvelle, le V2L arrive sur l'ID.3 Neo : une prise 230V dans l'habitacle permet de restituer jusqu'à 3,6 kW vers des appareils externes. Pratique pour brancher un appareil sur un chantier ou en camping.
Boutons physiques et écran 12,9 pouces
C'est peut-être le changement le plus attendu par les propriétaires d'ID.3 actuels. La planche de bord est revue, avec le retour de vrais boutons pour la climatisation et le volume. Les commandes de vitres retrouvent aussi des interrupteurs physiques. L'écran central passe à 12,9 pouces et l'écran conducteur à 10,25 pouces, de série. Le package VW Connect est offert pendant dix ans, ce qui inclut les mises à jour à distance et plusieurs fonctions qui étaient payantes sur l'ancienne version.
Les finitions sont renommées Trend, Life et Style (adieu les Pure, Pro et Pro S). Le prix de départ tourne autour de 35 000 euros. Les commandes ouvrent le 22 avril, avec des livraisons attendues en juillet.
On en dit quoi ?
L'ID.3 Neo ressemble à la voiture que Volkswagen aurait dû sortir en 2020. Les boutons physiques qui reviennent, les 630 km d'autonomie sur la grosse batterie, le V2L, et un intérieur qui respire enfin la qualité : c'est un gros rattrapage. Sauf que le ticket d'entrée à 35 000 euros pour une compacte électrique, aussi bien finie soit-elle, est toujours élevé. Volkswagen joue quand même sur son image de marque, son réseau de concessionnaires et la confiance des acheteurs européens.