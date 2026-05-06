Volkswagen Gamechanger : copier Tesla pour sauver ses usines
Par Vincent Lautier - Publié le
Volkswagen vient de communiquer sur ce que la marque nomme son
Le projet a été baptisé Gamechanger en interne, et le nom n'est pas anodin. L'idée est d'abandonner la chaîne d'assemblage traditionnelle, qui compte des centaines de pièces individuelles, au profit du megacasting popularisé par Tesla.
Concrètement, des sections entières de la carrosserie sont moulées d'un seul tenant dans une presse géante, ce qui réduit drastiquement le nombre de pièces et d'étapes d'assemblage. Volkswagen veut aussi adopter la fabrication
Wolfsburg va voir débarquer la nouvelle Golf 100 % électrique, baptisée pour l'instant ID.Golf, et un SUV qui devrait reprendre le nom T-Roc. Les deux seront construits sur la plateforme SSP, la prochaine génération électrique du groupe, conçue avec un partenariat logiciel signé Rivian. L’objectif avancée est 2027, mais la plupart des analystes parient sur un démarrage plutôt en 2028. Pour libérer la place, la Golf thermique de génération Mk8.5 va déménager au Mexique dès 2027. Le hall 54 de l'usine historique a été désigné pour accueillir cette nouvelle ligne.
L'objectif chiffré est très clair : Volkswagen veut diviser par deux l'empreinte de l'usine et les coûts de fabrication par voiture. Le but, c'est de pouvoir produire des électriques abordables en Allemagne sans perdre d'argent dessus, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Christian Vollmer, membre du directoire en charge de la production, pilote le projet, sous le contrôle financier serré du CFO Arno Antlitz. Le montant exact de l'investissement n'a pas encore été annoncé, mais on parle d'une enveloppe énorme. Il faut dire que sans une refonte complète du processus, Wolfsburg risquait de perdre son statut de site phare du groupe au profit des usines chinoises de BYD ou des gigafactories Tesla.
Volkswagen a compris qu'il devait changer de méthode pour rester dans la course, et il n'a plus aucune fierté mal placée sur le sujet. Reprendre les recettes Tesla quasiment trait pour trait, c'est un tournant industriel pour un groupe qui se voyait encore comme la référence il y a cinq ans à peine.
Gamechanger, un nouveau procédé de production qui doit lui permettre de diviser par deux les coûts à l'usine de Wolfsburg. Le constructeur allemand pioche directement chez Tesla, avec du megacasting et de la fabrication
unboxed, dans l'espoir de produire enfin une Golf électrique à un prix raisonnable, à partir de 2027 ou 2028.
Megacasting et fabrication "unboxed", deux trouvailles Tesla
Le projet a été baptisé Gamechanger en interne, et le nom n'est pas anodin. L'idée est d'abandonner la chaîne d'assemblage traditionnelle, qui compte des centaines de pièces individuelles, au profit du megacasting popularisé par Tesla.
Concrètement, des sections entières de la carrosserie sont moulées d'un seul tenant dans une presse géante, ce qui réduit drastiquement le nombre de pièces et d'étapes d'assemblage. Volkswagen veut aussi adopter la fabrication
unboxed, une méthode où les modules d'une voiture sont assemblés en parallèle puis emboîtés à la fin, à la façon d'un LEGO. Là encore, c'est Tesla qui a mis le concept à la mode.
La Golf électrique pour 2027 ou 2028
Wolfsburg va voir débarquer la nouvelle Golf 100 % électrique, baptisée pour l'instant ID.Golf, et un SUV qui devrait reprendre le nom T-Roc. Les deux seront construits sur la plateforme SSP, la prochaine génération électrique du groupe, conçue avec un partenariat logiciel signé Rivian. L’objectif avancée est 2027, mais la plupart des analystes parient sur un démarrage plutôt en 2028. Pour libérer la place, la Golf thermique de génération Mk8.5 va déménager au Mexique dès 2027. Le hall 54 de l'usine historique a été désigné pour accueillir cette nouvelle ligne.
Diviser par deux les coûts à l'usine
L'objectif chiffré est très clair : Volkswagen veut diviser par deux l'empreinte de l'usine et les coûts de fabrication par voiture. Le but, c'est de pouvoir produire des électriques abordables en Allemagne sans perdre d'argent dessus, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Christian Vollmer, membre du directoire en charge de la production, pilote le projet, sous le contrôle financier serré du CFO Arno Antlitz. Le montant exact de l'investissement n'a pas encore été annoncé, mais on parle d'une enveloppe énorme. Il faut dire que sans une refonte complète du processus, Wolfsburg risquait de perdre son statut de site phare du groupe au profit des usines chinoises de BYD ou des gigafactories Tesla.
On en dit quoi ?
Volkswagen a compris qu'il devait changer de méthode pour rester dans la course, et il n'a plus aucune fierté mal placée sur le sujet. Reprendre les recettes Tesla quasiment trait pour trait, c'est un tournant industriel pour un groupe qui se voyait encore comme la référence il y a cinq ans à peine.