Volkswagen remplace l'ID.4 par l'ID. Tiguan : jusqu'à 600 km d'autonomie
Par Vincent Lautier - Publié le
L'ID.4 tire sa révérence. Volkswagen a officialisé le nom de son successeur, un SUV électrique familial baptisé ID. Tiguan, autrement dit le nom le plus vendeur du catalogue. L'arrivée en Europe se fera début 2027, et les premiers essais sous camouflage se sont visiblement bien passés.
À son lancement en 2020, l'ID.4 visait les Toyota RAV4 et autres Honda CR-V. Elle s'est quand même écoulée à 950 000 exemplaires. Peu d'électriques du groupe ont fait mieux. Sauf que Volkswagen a fini par admettre que ses premières ID, avec leurs noms en chiffres et leur ergonomie agaçante, n'étaient pas au niveau de ce qu'on attend d'une Volkswagen. Du coup, toute la gamme récupère des noms que les clients connaissent déjà, ID. Polo et ID. Cross en tête, sans oublier l'ID.3 Neo et maintenant cet ID. Tiguan. À Chattanooga, la production américaine de l'ID.4 s'est d'ailleurs arrêtée en avril dernier. Personne ne sait encore quand le nouveau venu traversera l'Atlantique.
Sous le camouflage, on retrouve la plateforme MEB de l'ID.4, toujours en 400 volts mais sérieusement remise à niveau. Deux batteries sont au programme. La première, une 58 kWh LFP, est annoncée avec jusqu'à 450 km WLTP. La 77 kWh grimpe à 600 km en version propulsion de 286 ch, et redescend à 560 km si vous optez pour la déclinaison 4MOTION de 299 ch, alors que l'entrée de gamme s'en tient à 190 ch. Côté recharge, la version Pro accepte 165 kW et remonte de 10 à 80 % en 29 minutes. La Pure plafonne à 105 kW. Elle boucle pourtant le même exercice en 26 minutes, batterie plus petite oblige. Le 800 volts attendra la plateforme SSP, en fin de décennie.
La planche de bord vient tout droit de l'ID. Polo et de l'ID.3 Neo. Volkswagen remet donc de vrais boutons pour les quatre lève-vitres, le volume et la climatisation, alors que l'ID.4 imposait ces fameuses commandes tactiles que tout le monde détestait. Le logiciel, lui, bascule chez Android Automotive. On imagine bien qu'un assistant vocal façon Gemini suivra.
Volkswagen a admis noir sur blanc s'être trompée avec ses ID numérotées. Ce grand ménage dans les noms est donc autant un aveu qu'une stratégie commerciale, et ça tombe bien, l'ID. Polo cartonne déjà en Europe. Si le tarif ne s'éloigne pas trop des 42 000 euros de l'ID.4 actuelle, ce Tiguan électrique a de quoi parler aux familles qui hésitent encore. Moi je trouve la manoeuvre bien pensée. Rendez-vous le 9 octobre pour découvrir ce qui se cache sous le camouflage.
Adieu l'ID.4
À son lancement en 2020, l'ID.4 visait les Toyota RAV4 et autres Honda CR-V. Elle s'est quand même écoulée à 950 000 exemplaires. Peu d'électriques du groupe ont fait mieux. Sauf que Volkswagen a fini par admettre que ses premières ID, avec leurs noms en chiffres et leur ergonomie agaçante, n'étaient pas au niveau de ce qu'on attend d'une Volkswagen. Du coup, toute la gamme récupère des noms que les clients connaissent déjà, ID. Polo et ID. Cross en tête, sans oublier l'ID.3 Neo et maintenant cet ID. Tiguan. À Chattanooga, la production américaine de l'ID.4 s'est d'ailleurs arrêtée en avril dernier. Personne ne sait encore quand le nouveau venu traversera l'Atlantique.
Jusqu'à 600 km d'autonomie
Sous le camouflage, on retrouve la plateforme MEB de l'ID.4, toujours en 400 volts mais sérieusement remise à niveau. Deux batteries sont au programme. La première, une 58 kWh LFP, est annoncée avec jusqu'à 450 km WLTP. La 77 kWh grimpe à 600 km en version propulsion de 286 ch, et redescend à 560 km si vous optez pour la déclinaison 4MOTION de 299 ch, alors que l'entrée de gamme s'en tient à 190 ch. Côté recharge, la version Pro accepte 165 kW et remonte de 10 à 80 % en 29 minutes. La Pure plafonne à 105 kW. Elle boucle pourtant le même exercice en 26 minutes, batterie plus petite oblige. Le 800 volts attendra la plateforme SSP, en fin de décennie.
Mais qu'est-ce qui change à bord ?
La planche de bord vient tout droit de l'ID. Polo et de l'ID.3 Neo. Volkswagen remet donc de vrais boutons pour les quatre lève-vitres, le volume et la climatisation, alors que l'ID.4 imposait ces fameuses commandes tactiles que tout le monde détestait. Le logiciel, lui, bascule chez Android Automotive. On imagine bien qu'un assistant vocal façon Gemini suivra.
On en dit quoi ?
Volkswagen a admis noir sur blanc s'être trompée avec ses ID numérotées. Ce grand ménage dans les noms est donc autant un aveu qu'une stratégie commerciale, et ça tombe bien, l'ID. Polo cartonne déjà en Europe. Si le tarif ne s'éloigne pas trop des 42 000 euros de l'ID.4 actuelle, ce Tiguan électrique a de quoi parler aux familles qui hésitent encore. Moi je trouve la manoeuvre bien pensée. Rendez-vous le 9 octobre pour découvrir ce qui se cache sous le camouflage.