Volkswagen remplace l'ID.4 par l'ID. Tiguan : jusqu'à 600 km d'autonomie

On en dit quoi ?



Volkswagen a admis noir sur blanc s'être trompée avec ses ID numérotées. Ce grand ménage dans les noms est donc autant un aveu qu'une stratégie commerciale, et ça tombe bien, l'ID. Polo cartonne déjà en Europe. Si le tarif ne s'éloigne pas trop des 42 000 euros de l'ID.4 actuelle, ce Tiguan électrique a de quoi parler aux familles qui hésitent encore. Moi je trouve la manoeuvre bien pensée. Rendez-vous le 9 octobre pour découvrir ce qui se cache sous le camouflage.