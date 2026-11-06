Cadillac active la conduite sans les mains en France dès la mi-décembre
Par Vincent Lautier - Publié le
Cadillac active Super Cruise en Europe, un système de conduite mains libres utilisable sur plus de 180 000 km de routes compatibles dans 16 pays, dont la France. Rodée sur 1,5 milliard de kilomètres en Amérique du Nord, la technologie fait ses débuts européens au salon Auto Zurich et sera incluse pendant trois ans sur certains SUV électriques de la marque.
Sur les axes compatibles, autoroutes et voies rapides à chaussées séparées, Super Cruise gère seul la direction, l'accélération et le freinage entre 0 et 130 km/h, circulation dense et redémarrages compris, et vous laisse lâcher le volant. Une barre lumineuse verte intégrée au volant confirme d'un coup d'oeil que le système est actif. On parle bien d'un niveau 2, pas d'une conduite autonome : vous devez garder les yeux sur la route en permanence, et une surveillance du conducteur vérifie que vous pouvez reprendre la main à tout moment. Le dispositif est déjà en service aux États-Unis, au Canada, en Chine et en Corée du Sud, et GM assure l'avoir adapté aux exigences européennes, à vérifier en conditions réelles.
Techniquement, le système croise des cartes haute précision générées au LiDAR, des caméras, des radars et le GPS. Et c'est Google Maps qui sert de mode d'emploi : dès la planification d'un trajet, la navigation surligne les routes compatibles et indique la portion qui pourra se faire sans les mains. Un coup de clignotant suffit aussi pour déclencher un changement de voie automatique, si la voie d'à côté est libre. Les cartes et les fonctions se mettent à jour à distance, le réseau couvert devrait donc grossir avec le temps.
Par chez nous, l'activation est prévue pour la mi-décembre sur l'OPTIQ à partir du millésime 2025, puis sur les LYRIQ et VISTIQ 2026, et les exemplaires déjà livrés la recevront via une mise à jour. Comptez 69 500 euros pour un OPTIQ en France, dont les premières livraisons sont attendues en février. Super Cruise est inclus pendant trois ans à compter de la première immatriculation. Au-delà, il faudra cumuler abonnement au système et abonnement aux services connectés, à des tarifs européens pas encore annoncés. Ford, qui facture son BlueCruise autour de 25 euros par mois en Allemagne, donne une idée de l'ordre de grandeur.
Qu'un constructeur ouvre d'un coup 180 000 km de routes européennes à la conduite mains libres, France comprise, c'est un gros changement, la fonction était jusqu'ici réservée à une poignée de modèles, Ford en tête. L'intégration à Google Maps est en plus bien vue. Mais bon, il faut rouler dans un SUV électrique à presque 70 000 euros pour y goûter, et le modèle économique agace un peu : trois ans offerts, puis un abonnement pour continuer à utiliser des capteurs que vous avez déjà payés avec la voiture. Cette mode-là, on s'en serait bien passé.
Mains libres, yeux ouverts
Sur les axes compatibles, autoroutes et voies rapides à chaussées séparées, Super Cruise gère seul la direction, l'accélération et le freinage entre 0 et 130 km/h, circulation dense et redémarrages compris, et vous laisse lâcher le volant. Une barre lumineuse verte intégrée au volant confirme d'un coup d'oeil que le système est actif. On parle bien d'un niveau 2, pas d'une conduite autonome : vous devez garder les yeux sur la route en permanence, et une surveillance du conducteur vérifie que vous pouvez reprendre la main à tout moment. Le dispositif est déjà en service aux États-Unis, au Canada, en Chine et en Corée du Sud, et GM assure l'avoir adapté aux exigences européennes, à vérifier en conditions réelles.
Google Maps dans la boucle
Techniquement, le système croise des cartes haute précision générées au LiDAR, des caméras, des radars et le GPS. Et c'est Google Maps qui sert de mode d'emploi : dès la planification d'un trajet, la navigation surligne les routes compatibles et indique la portion qui pourra se faire sans les mains. Un coup de clignotant suffit aussi pour déclencher un changement de voie automatique, si la voie d'à côté est libre. Les cartes et les fonctions se mettent à jour à distance, le réseau couvert devrait donc grossir avec le temps.
Trois ans inclus
Par chez nous, l'activation est prévue pour la mi-décembre sur l'OPTIQ à partir du millésime 2025, puis sur les LYRIQ et VISTIQ 2026, et les exemplaires déjà livrés la recevront via une mise à jour. Comptez 69 500 euros pour un OPTIQ en France, dont les premières livraisons sont attendues en février. Super Cruise est inclus pendant trois ans à compter de la première immatriculation. Au-delà, il faudra cumuler abonnement au système et abonnement aux services connectés, à des tarifs européens pas encore annoncés. Ford, qui facture son BlueCruise autour de 25 euros par mois en Allemagne, donne une idée de l'ordre de grandeur.
On en dit quoi ?
Qu'un constructeur ouvre d'un coup 180 000 km de routes européennes à la conduite mains libres, France comprise, c'est un gros changement, la fonction était jusqu'ici réservée à une poignée de modèles, Ford en tête. L'intégration à Google Maps est en plus bien vue. Mais bon, il faut rouler dans un SUV électrique à presque 70 000 euros pour y goûter, et le modèle économique agace un peu : trois ans offerts, puis un abonnement pour continuer à utiliser des capteurs que vous avez déjà payés avec la voiture. Cette mode-là, on s'en serait bien passé.