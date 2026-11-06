Cadillac active la conduite sans les mains en France dès la mi-décembre

On en dit quoi ?



Qu'un constructeur ouvre d'un coup 180 000 km de routes européennes à la conduite mains libres, France comprise, c'est un gros changement, la fonction était jusqu'ici réservée à une poignée de modèles, Ford en tête. L'intégration à Google Maps est en plus bien vue. Mais bon, il faut rouler dans un SUV électrique à presque 70 000 euros pour y goûter, et le modèle économique agace un peu : trois ans offerts, puis un abonnement pour continuer à utiliser des capteurs que vous avez déjà payés avec la voiture. Cette mode-là, on s'en serait bien passé.