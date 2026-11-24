La Renault 5 prend la deuxième place des électriques en Europe
Par Vincent Lautier - Publié le
La R5 termine le mois dernier sur le podium européen des voitures électriques, derrière le Skoda Elroq et devant le BMW iX1. Renault place aussi la Twingo dans les dix premières, sur un marché où près d'une voiture neuve sur trois roule sans moteur thermique. Le Model Y est quatrième sur le mois, mais conserve une avance confortable depuis janvier.
Avec 8 933 immatriculations en octobre 2026, la Renault 5 E-Tech passe devant plusieurs SUV qui occupent d'habitude le haut des classements. Les chiffres relayés par Bevolt la placent à seulement 451 voitures du Skoda Elroq, qui totalise 9 384 exemplaires. Le BMW iX1 complète le podium avec 8 359 immatriculations, juste devant les 8 309 Model Y.
Cette deuxième place ne correspond pourtant pas à une hausse des ventes de la R5, puisque la citadine perd 4,5 % par rapport à octobre 2025. L'Elroq recule lui aussi, de 17,6 %. On peut donc finir en tête d'un marché électrique en forte croissance tout en vendant moins de voitures que l'année précédente.
Le Model Y avait immatriculé près de 41 000 voitures en septembre, presque cinq fois plus qu'en octobre, mais ce grand écart est assez habituel chez Tesla. Tesla concentre une grosse partie de ses livraisons en fin de trimestre, et son résultat du mois reste supérieur de 51,2 % à celui d'octobre 2025. Parler de chute sans préciser la période donnerait donc une lecture assez trompeuse de ses ventes.
Sur les dix premiers mois de 2026, le SUV américain cumule 175 862 immatriculations, loin devant l'Elroq. La R5 est quatrième avec 77 927 exemplaires, derrière la Model 3, mais progresse de 30 % sur cette période.
Renault a une deuxième petite électrique dans le top 10 européen, puisque la Twingo prend la dixième place avec 6 870 immatriculations. En France, elle avait même dépassé la R5 en octobre, avec 4 747 voitures contre 4 666 pour sa grande soeur. Le succès des citadines de Renault dépasse donc le seul classement de la R5.
L'ensemble des électriques atteint près de 347 000 immatriculations européennes sur le mois, en hausse de 56,6 %, alors que le marché automobile ne gagne que 3,3 %. AutoNext précise que ce décompte provisoire couvre 98 % du marché de l'Union européenne, du Royaume-Uni et des pays de l'AELE, sans le Portugal ni Chypre.
Voir deux petites Renault trouver leur place au milieu des SUV, c'est quand même plus encourageant que de découvrir une nouvelle électrique de deux tonnes et demie. On aimerait surtout que cette réussite donne envie aux constructeurs de continuer à travailler sur des voitures adaptées aux trajets ordinaires, avec un gabarit raisonnable. La R5 et la Twingo donnent de bons arguments pour le faire.
Si ce classement vous intéresse, jetez un œil à cet article sur la Twingo électrique qui devance la R5 en France, et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.
La R5 très haute
Avec 8 933 immatriculations en octobre 2026, la Renault 5 E-Tech passe devant plusieurs SUV qui occupent d'habitude le haut des classements. Les chiffres relayés par Bevolt la placent à seulement 451 voitures du Skoda Elroq, qui totalise 9 384 exemplaires. Le BMW iX1 complète le podium avec 8 359 immatriculations, juste devant les 8 309 Model Y.
Cette deuxième place ne correspond pourtant pas à une hausse des ventes de la R5, puisque la citadine perd 4,5 % par rapport à octobre 2025. L'Elroq recule lui aussi, de 17,6 %. On peut donc finir en tête d'un marché électrique en forte croissance tout en vendant moins de voitures que l'année précédente.
Tesla garde de l'avance
Le Model Y avait immatriculé près de 41 000 voitures en septembre, presque cinq fois plus qu'en octobre, mais ce grand écart est assez habituel chez Tesla. Tesla concentre une grosse partie de ses livraisons en fin de trimestre, et son résultat du mois reste supérieur de 51,2 % à celui d'octobre 2025. Parler de chute sans préciser la période donnerait donc une lecture assez trompeuse de ses ventes.
Sur les dix premiers mois de 2026, le SUV américain cumule 175 862 immatriculations, loin devant l'Elroq. La R5 est quatrième avec 77 927 exemplaires, derrière la Model 3, mais progresse de 30 % sur cette période.
La Twingo s'invite aussi
Renault a une deuxième petite électrique dans le top 10 européen, puisque la Twingo prend la dixième place avec 6 870 immatriculations. En France, elle avait même dépassé la R5 en octobre, avec 4 747 voitures contre 4 666 pour sa grande soeur. Le succès des citadines de Renault dépasse donc le seul classement de la R5.
L'ensemble des électriques atteint près de 347 000 immatriculations européennes sur le mois, en hausse de 56,6 %, alors que le marché automobile ne gagne que 3,3 %. AutoNext précise que ce décompte provisoire couvre 98 % du marché de l'Union européenne, du Royaume-Uni et des pays de l'AELE, sans le Portugal ni Chypre.
On en dit quoi ?
Voir deux petites Renault trouver leur place au milieu des SUV, c'est quand même plus encourageant que de découvrir une nouvelle électrique de deux tonnes et demie. On aimerait surtout que cette réussite donne envie aux constructeurs de continuer à travailler sur des voitures adaptées aux trajets ordinaires, avec un gabarit raisonnable. La R5 et la Twingo donnent de bons arguments pour le faire.
Si ce classement vous intéresse, jetez un œil à cet article sur la Twingo électrique qui devance la R5 en France, et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.