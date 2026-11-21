La Twingo électrique passe devant la R5 et prend la tête des ventes en France
Par Vincent Lautier - Publié le
La nouvelle Twingo n'aura pas mis longtemps à trouver son public. En octobre, la petite électrique de Renault est devenue la voiture électrique la plus immatriculée de France, devant le Tesla Model Y et devant la R5, pourtant vedette du marché depuis un an. Et l'usine slovène qui l'assemble tourne déjà à 500 exemplaires par jour pour suivre les commandes.
Avec 4 747 immatriculations le mois dernier, la Twingo s'installe directement en tête des ventes d'électriques en France, dans un mois où ces motorisations ont représenté plus de 41 % des voitures neuves, du jamais vu chez nous. La R5 suit avec 4 666 unités, à peine 80 voitures derrière sa petite soeur. Une partie de ces premières plaques correspond certes à des véhicules de démonstration livrés aux concessions, un grand classique à chaque lancement, mais la tendance de fond est bien là, puisque la petite Renault s'est déjà écoulée à 26 000 exemplaires depuis son arrivée, dont 19 200 en France.
La production essaie de suivre. À Novo Mesto, en Slovénie, l'usine qui assemble la voiture sort maintenant 500 Twingo par jour, et Renault a ajouté une seconde équipe plus tôt que prévu pour monter à 40 voitures de l'heure d'ici la fin de l'année. Le constructeur reconnaît que les délais de livraison des premiers mois ont souffert de commandes bien plus fortes qu'anticipé. Le site ne va pas s'arrêter en si bon chemin, puisqu'il accueillera aussi la future Dacia Spring de seconde génération et la Nissan Pixo, deux cousines techniques construites sur la même base.
Le tarif explique une bonne partie du phénomène. La Twingo démarre à 19 490 euros hors bonus, un prix qui descend sous les 16 000 euros une fois les aides déduites, pour 263 km d'autonomie WLTP. Le design, qui reprend sans complexe la bouille de la Twingo de 1993, fait le reste. Il y a quand même des compromis : la recharge rapide reste une option, et la batterie refroidie par air se montre moins à l'aise que celle de la R5 sur les longs trajets. Pour une voiture pensée avant tout pour la ville, l'équation se défend.
Renault réussit un coup assez rare, celui de placer deux voitures maison aux deux premières places des ventes d'électriques, quitte à ce que la petite nouvelle vienne piocher une partie des clients de la R5. À ce prix, la Twingo coche la case que tout le monde attendait depuis des années, celle de l'électrique à moins de 20 000 euros qui ne ressemble pas à une punition. La R5 garde pour elle la polyvalence et la recharge rapide, mais pour un usage urbain au quotidien, l'écart de prix va être compliqué à justifier pour pas mal d'acheteurs. Et quand on voit l'électrique dépasser 41 % des ventes le mois où cette Twingo débarque, on se dit que Renault a visé juste.
Si la progression de l'électrique en France vous intéresse, lisez aussi cet article sur les usines françaises de Renault, que l'électrique bouscule, et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.
80 voitures d'avance sur la R5
Avec 4 747 immatriculations le mois dernier, la Twingo s'installe directement en tête des ventes d'électriques en France, dans un mois où ces motorisations ont représenté plus de 41 % des voitures neuves, du jamais vu chez nous. La R5 suit avec 4 666 unités, à peine 80 voitures derrière sa petite soeur. Une partie de ces premières plaques correspond certes à des véhicules de démonstration livrés aux concessions, un grand classique à chaque lancement, mais la tendance de fond est bien là, puisque la petite Renault s'est déjà écoulée à 26 000 exemplaires depuis son arrivée, dont 19 200 en France.
500 Twingo sortent d'usine chaque jour
La production essaie de suivre. À Novo Mesto, en Slovénie, l'usine qui assemble la voiture sort maintenant 500 Twingo par jour, et Renault a ajouté une seconde équipe plus tôt que prévu pour monter à 40 voitures de l'heure d'ici la fin de l'année. Le constructeur reconnaît que les délais de livraison des premiers mois ont souffert de commandes bien plus fortes qu'anticipé. Le site ne va pas s'arrêter en si bon chemin, puisqu'il accueillera aussi la future Dacia Spring de seconde génération et la Nissan Pixo, deux cousines techniques construites sur la même base.
Moins de 20 000 euros
Le tarif explique une bonne partie du phénomène. La Twingo démarre à 19 490 euros hors bonus, un prix qui descend sous les 16 000 euros une fois les aides déduites, pour 263 km d'autonomie WLTP. Le design, qui reprend sans complexe la bouille de la Twingo de 1993, fait le reste. Il y a quand même des compromis : la recharge rapide reste une option, et la batterie refroidie par air se montre moins à l'aise que celle de la R5 sur les longs trajets. Pour une voiture pensée avant tout pour la ville, l'équation se défend.
On en dit quoi ?
Renault réussit un coup assez rare, celui de placer deux voitures maison aux deux premières places des ventes d'électriques, quitte à ce que la petite nouvelle vienne piocher une partie des clients de la R5. À ce prix, la Twingo coche la case que tout le monde attendait depuis des années, celle de l'électrique à moins de 20 000 euros qui ne ressemble pas à une punition. La R5 garde pour elle la polyvalence et la recharge rapide, mais pour un usage urbain au quotidien, l'écart de prix va être compliqué à justifier pour pas mal d'acheteurs. Et quand on voit l'électrique dépasser 41 % des ventes le mois où cette Twingo débarque, on se dit que Renault a visé juste.
Si la progression de l'électrique en France vous intéresse, lisez aussi cet article sur les usines françaises de Renault, que l'électrique bouscule, et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.