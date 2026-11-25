Porsche confirme le Boxster électrique pour 2027
Par Vincent Lautier - Publié le
Porsche a confié les prototypes de son prochain Boxster à la presse, avant une présentation au premier trimestre 2027. Le cabriolet passe donc à l'électrique avec une batterie placée là où se trouvait son moteur thermique, et emprunte une partie de sa technique à la 911. La version la plus puissante doit atteindre 100 km/h en moins de trois secondes.
Le Boxster garde sa capote souple et ses deux places, mais Porsche a dû revoir son architecture pour y loger la batterie sans vous installer plus haut. Après les hésitations sur l'avenir de ses sportives électriques, la marque a choisi de poursuivre ce projet et annonce une fabrication dans son usine de Stuttgart-Zuffenhausen. Son communiqué du 24 novembre confirme le rendez-vous de début 2027 pour découvrir la voiture de série. Il faudra encore patienter pour le calendrier des livraisons françaises, les prototypes qui roulent actuellement étant toujours camouflés.
La batterie fonctionne en 800 volts. Porsche l'installe derrière les occupants, dans l'espace qui accueillait habituellement le moteur thermique, et appelle E-Core cette architecture conçue pour garder l'assise basse d'une sportive. Avec une grosse batterie étalée sous le plancher, il aurait fallu surélever les sièges, ce qui aurait changé la position de conduite et les proportions du cabriolet. Le poids se concentre donc vers le centre de la voiture, avec 40 % sur l'avant et 60 % sur l'arrière, une répartition proche de celle d'un Boxster thermique. La marque a aussi prévu des coffres à l'avant et à l'arrière, même si l'espace derrière les sièges devient très limité.
La direction dérive de celle de la 911 Carrera GTS et le Boxster pourra recevoir des roues arrière directrices, une première pour cette gamme. Le différentiel électronique à glissement limité PTV+ provient lui aussi de la 911, dont Porsche reprend également des choix de dimensions pour les roues et les freins. Avec un seul moteur à l'arrière sur les prototypes, le constructeur veut conserver une propulsion, et toutes les versions annoncées entraîneront uniquement les roues arrière.
La puissance exacte n'est pas publiée, mais Porsche annonce que le haut de gamme passera sous les trois secondes au 0 à 100 km/h et dépassera 250 km/h. Le poids sera comparable à celui d'une 911 Cabriolet T-Hybrid, sans valeur définitive pour le Boxster. C'est quand même un changement pour un petit roadster, et les estimations très différentes qui circulent ne permettent pas encore de chiffrer proprement l'écart avec l'ancienne génération. La capacité de batterie et l'autonomie sont inconnues, tout comme la puissance maximale de recharge : les 800 volts ne suffisent pas à annoncer un temps d'arrêt à la borne.
Porsche installe de série E-Shift, une simulation de boîte PDK à sept rapports, accompagnée d'une reproduction du six-cylindres du Boxster GTS de génération 981. Vous pouvez laisser les rapports passer automatiquement ou utiliser les palettes, comme dans une thermique, avec des changements qui varient selon le mode de conduite. Le principe rappelle la Hyundai Ioniq 5 N, mais Porsche explique compenser les passages par un supplément de couple pour conserver les mêmes performances lorsque la simulation est activée.
On préfère voir Porsche travailler la position de conduite et le châssis plutôt que rajouter des chevaux. La boîte virtuelle peut aussi avoir son intérêt pour retrouver des repères au volant, du moment que vous pouvez la couper sans perdre les performances. Mais pour une voiture destinée aux balades, pouvoir enchaîner les kilomètres sans organiser toute la journée autour des bornes comptera beaucoup. Porsche doit encore convaincre sur cette partie-là.
Pour rester dans l'univers Porsche électrique, cet article sur le Cayenne électrique, testé sur circuit et hors piste, vaut le détour, et n'hésitez pas à nous suivre sur TikTok pour ne rien rater.
La batterie derrière vous
Le Boxster garde sa capote souple et ses deux places, mais Porsche a dû revoir son architecture pour y loger la batterie sans vous installer plus haut. Après les hésitations sur l'avenir de ses sportives électriques, la marque a choisi de poursuivre ce projet et annonce une fabrication dans son usine de Stuttgart-Zuffenhausen. Son communiqué du 24 novembre confirme le rendez-vous de début 2027 pour découvrir la voiture de série. Il faudra encore patienter pour le calendrier des livraisons françaises, les prototypes qui roulent actuellement étant toujours camouflés.
La batterie fonctionne en 800 volts. Porsche l'installe derrière les occupants, dans l'espace qui accueillait habituellement le moteur thermique, et appelle E-Core cette architecture conçue pour garder l'assise basse d'une sportive. Avec une grosse batterie étalée sous le plancher, il aurait fallu surélever les sièges, ce qui aurait changé la position de conduite et les proportions du cabriolet. Le poids se concentre donc vers le centre de la voiture, avec 40 % sur l'avant et 60 % sur l'arrière, une répartition proche de celle d'un Boxster thermique. La marque a aussi prévu des coffres à l'avant et à l'arrière, même si l'espace derrière les sièges devient très limité.
La 911 donne un coup de main
La direction dérive de celle de la 911 Carrera GTS et le Boxster pourra recevoir des roues arrière directrices, une première pour cette gamme. Le différentiel électronique à glissement limité PTV+ provient lui aussi de la 911, dont Porsche reprend également des choix de dimensions pour les roues et les freins. Avec un seul moteur à l'arrière sur les prototypes, le constructeur veut conserver une propulsion, et toutes les versions annoncées entraîneront uniquement les roues arrière.
La puissance exacte n'est pas publiée, mais Porsche annonce que le haut de gamme passera sous les trois secondes au 0 à 100 km/h et dépassera 250 km/h. Le poids sera comparable à celui d'une 911 Cabriolet T-Hybrid, sans valeur définitive pour le Boxster. C'est quand même un changement pour un petit roadster, et les estimations très différentes qui circulent ne permettent pas encore de chiffrer proprement l'écart avec l'ancienne génération. La capacité de batterie et l'autonomie sont inconnues, tout comme la puissance maximale de recharge : les 800 volts ne suffisent pas à annoncer un temps d'arrêt à la borne.
Sept rapports pour jouer
Porsche installe de série E-Shift, une simulation de boîte PDK à sept rapports, accompagnée d'une reproduction du six-cylindres du Boxster GTS de génération 981. Vous pouvez laisser les rapports passer automatiquement ou utiliser les palettes, comme dans une thermique, avec des changements qui varient selon le mode de conduite. Le principe rappelle la Hyundai Ioniq 5 N, mais Porsche explique compenser les passages par un supplément de couple pour conserver les mêmes performances lorsque la simulation est activée.
On en dit quoi ?
On préfère voir Porsche travailler la position de conduite et le châssis plutôt que rajouter des chevaux. La boîte virtuelle peut aussi avoir son intérêt pour retrouver des repères au volant, du moment que vous pouvez la couper sans perdre les performances. Mais pour une voiture destinée aux balades, pouvoir enchaîner les kilomètres sans organiser toute la journée autour des bornes comptera beaucoup. Porsche doit encore convaincre sur cette partie-là.
Pour rester dans l'univers Porsche électrique, cet article sur le Cayenne électrique, testé sur circuit et hors piste, vaut le détour, et n'hésitez pas à nous suivre sur TikTok pour ne rien rater.