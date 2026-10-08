BMW iX4 : jusqu'à 828 km d'autonomie pour le SUV coupé électrique
Par Vincent Lautier - Publié le
BMW complète sa gamme Neue Klasse avec l'iX4, un SUV coupé 100 % électrique qui annonce jusqu'à 828 km d'autonomie, soit mieux que l'iX3 dont il reprend pourtant toute la technique. Les commandes sont déjà ouvertes en France à partir de 73 950 euros, pour des livraisons attendues en mars 2027.
Le X4 thermique avait quitté le catalogue sans remplaçant direct, le voilà qui revient en version branchée. L'iX4 est le troisième modèle bâti sur la plateforme Neue Klasse, après le SUV iX3 et la berline i3, et il en reprend l'essentiel, moteurs, batteries cylindriques et architecture 800 volts compris. La silhouette joue le toit fuyant avec 4,78 m de long, 1,89 m de large et 1,59 m de haut. Le coffre perd du coup 30 litres par rapport à l'iX3, à 490 litres, mais un petit coffre avant de 58 litres se charge des câbles. La production est assurée à Debrecen, en Hongrie, aux côtés de l'iX3.
La gamme démarre avec l'iX4 40 et ses 374 ch, associés à une batterie de 82,6 kWh qui autorise jusqu'à 638 km en cycle WLTP. Au-dessus, l'iX4 50 xDrive passe à 469 ch avec 108,7 kWh, et c'est lui qui décroche les fameux 828 km. Le M60 xDrive coiffe le tout avec 612 ch, un 0 à 100 km/h plié en 3,9 secondes et tout de même 777 km d'autonomie.
Le plus intéressant, c'est quand même que l'iX3 plafonne à 805 km avec exactement la même batterie. La carrosserie plus profilée fait gagner une vingtaine de kilomètres au coupé, qui dépasse donc le SUV classique. Côté recharge, la voiture accepte jusqu'à 400 kW sur borne rapide, de quoi récupérer 387 km en dix minutes dans le meilleur des cas.
Comptez 79 450 euros pour le 50 xDrive et 96 950 euros pour le M60 xDrive, alors que l'iX3 démarre à 64 550 euros, soit 9 400 euros de moins que l'iX4 d'entrée de gamme. Les premières livraisons sont annoncées pour le 6 mars 2027, avec le 50 xDrive en ouverture. Cette cadence de nouveautés Neue Klasse doit visiblement servir à contenir les constructeurs chinois et Tesla, qui avancent très vite sur les SUV électriques de ce gabarit.
C'est quand même rigolo de voir le SUV coupé, vendu depuis toujours comme le choix du style contre la raison, finir par battre le SUV classique sur le terrain de l'autonomie. Pour une fois qu'un constructeur européen donne le tempo au lieu de courir derrière les chinoises, on ne va pas faire la fine bouche.
Le X4 revient en électrique
Le X4 thermique avait quitté le catalogue sans remplaçant direct, le voilà qui revient en version branchée. L'iX4 est le troisième modèle bâti sur la plateforme Neue Klasse, après le SUV iX3 et la berline i3, et il en reprend l'essentiel, moteurs, batteries cylindriques et architecture 800 volts compris. La silhouette joue le toit fuyant avec 4,78 m de long, 1,89 m de large et 1,59 m de haut. Le coffre perd du coup 30 litres par rapport à l'iX3, à 490 litres, mais un petit coffre avant de 58 litres se charge des câbles. La production est assurée à Debrecen, en Hongrie, aux côtés de l'iX3.
Trois versions au lancement
La gamme démarre avec l'iX4 40 et ses 374 ch, associés à une batterie de 82,6 kWh qui autorise jusqu'à 638 km en cycle WLTP. Au-dessus, l'iX4 50 xDrive passe à 469 ch avec 108,7 kWh, et c'est lui qui décroche les fameux 828 km. Le M60 xDrive coiffe le tout avec 612 ch, un 0 à 100 km/h plié en 3,9 secondes et tout de même 777 km d'autonomie.
Le plus intéressant, c'est quand même que l'iX3 plafonne à 805 km avec exactement la même batterie. La carrosserie plus profilée fait gagner une vingtaine de kilomètres au coupé, qui dépasse donc le SUV classique. Côté recharge, la voiture accepte jusqu'à 400 kW sur borne rapide, de quoi récupérer 387 km en dix minutes dans le meilleur des cas.
Niveau prix
Comptez 79 450 euros pour le 50 xDrive et 96 950 euros pour le M60 xDrive, alors que l'iX3 démarre à 64 550 euros, soit 9 400 euros de moins que l'iX4 d'entrée de gamme. Les premières livraisons sont annoncées pour le 6 mars 2027, avec le 50 xDrive en ouverture. Cette cadence de nouveautés Neue Klasse doit visiblement servir à contenir les constructeurs chinois et Tesla, qui avancent très vite sur les SUV électriques de ce gabarit.
On en dit quoi ?
C'est quand même rigolo de voir le SUV coupé, vendu depuis toujours comme le choix du style contre la raison, finir par battre le SUV classique sur le terrain de l'autonomie. Pour une fois qu'un constructeur européen donne le tempo au lieu de courir derrière les chinoises, on ne va pas faire la fine bouche.