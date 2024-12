Canal+ augmente ses prix, mais sans en offrir plus (et même plutôt moins)

Les abonnés mis devant le fait accompli

continuer à offrir la meilleure expérience possible

Un calendrier qui tombe mal

Rendez-nous Canal+

Les jeunes abonnés et les formules économiques les plus touchés

En augmentant ses prix tout en réduisant son catalogue Canal+ s’expose à une perte de confiance.

Depuis quelques jours, de nombreux clients Canal+ reçoivent un e-mail les informant d’une augmentation des tarifs. En moyenne, il faudra compter 2 € de plus chaque mois, dès le prochain renouvellement du contrat. Cela concerne toutes les formules : des offres à petit prix, comme celles pour les moins de 26 ans (19,99 €/mois), aux abonnements premium pouvant atteindre 80 €.Sauf qu’aucune amélioration des services ou enrichissement du catalogue n’a été annoncé pour compenser cette hausse.Ce qui agace encore plus les abonnés, c’est le timing. Canal+ perdra bientôt des contenus phares de son offre, en particulier Disney+ et ses chaînes associées, ainsi que le Pass Press.Cela fait écho à une précédente augmentation en 2022, liée au passage de la TVA sur les abonnements Canal+ de 10 % à 20 %. À l’époque, les formules avec des plateformes de streaming comme Netflix ou Disney+ avaient été épargnées. Aujourd’hui, ce sont justement ces offres qui sont les plus impactées.Même l’offre Rat+, pensée pour les moins de 26 ans, n’échappe pas à cette hausse. Aujourd’hui facturée 19,99 € par mois, elle passera à 22,49 €.Cette formule, qui se distinguait par un excellent rapport qualité-prix, perd ainsi une partie de son attrait.Les clients mécontents peuvent bien sûr résilier leur abonnement avant la date de renouvellement. Une précision mentionnée dans l’e-mail, histoire de respecter les conditions générales, mais qui laisse peu de choix à ceux qui souhaitent conserver leur accès.Pour le moment, le groupe reste discret sur ses intentions futures, mais devra convaincre rapidement, sous peine de voir sa base d’abonnés fondre.Etes-vous abonné à Canal+ ? Cette augmentation vous concerne ?