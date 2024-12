Coup dur pour Canal + : Disney+ récupère la diffusion des Oscars

And the winner is...

Redistribution des rôles !

Disney+ Disney Télécharger

myCANAL Groupe Canal+ Télécharger

Canal+ -qui diffusait historiquement la cérémonie des Oscars en France- ne retransmettra pas l’édition 2025. En effet,pour diffuser cet événement, un coup stratégique qui renforce sa position en tant que plateforme de streaming incontournable.Si ce programme peut paraitre anecdotique, la décision s’inscrit dans un cadre plus large où, un sujet sensible en raison de l’importance culturelle et économique de l’industrie en France. Le partenariat entre les deux géants est en mutation, avec des intérêts de plus en plus divergents.Canal+ cherche à maintenir son rôle central dans le financement et la diffusion de films. Quant à lui, Disney, avec sa plateforme Disney+, redouble d’efforts pour dominer le marché du streaming, même si cela signifieCe changement intervient après une édition 2024 marquante où Christopher Nolan, Emma Thomas, et Charles Roven ont été récompensés pour Oppenheimer.qui faisait partie de son identité, affectant potentiellement sa compétitivité dans le secteur premium. Le retrait de Disney pourrait aussi avoir des implications pour l, car les contributions des plateformes internationales au cinéma local sont un sujet de débat récurrent.