Microsoft rompt avec la tradition des pulls moches de Noël !

En effet, cette année,Depuis 2018, l’entreprise technologique avait gagné en notoriété dans le domaine du merchandising festif en lançant des pulls humoristiques, souventcomme Windows 95, MS Paint, ou encore Clippy, le célèbre assistant de Microsoft Office.Microsoft pourrait vouloir concentrer ses efforts sur d’autres initiatives ou campagnes plus stratégiques pour la période des fêtes, comme des promotions liées à ses produits et services. Ou tout simplement,... Après plusieurs années, le concept des pulls moches, bien que très populaire, pourrait avoir atteint un point de saturation, et Microsoft pourrait chercher à éviter la redondance.Et puis mine de rien, produire un pull moche, ça coûte des sous. Avec une attention croissante sur, l’entreprise pourrait avoir choisi de limiter la production d’objets textiles éphémères.Pour cette année,alignées sur ses offres technologiques, comme des thèmes festifs pour Windows ou des événements dans ses plateformes gaming comme Xbox. En attendant, les fans semblent déçus -surtout vu le fond d'écran proposé en compensation.Pour celles et ceux qui tiendraient vraiment à s'offrir la griffe de Redmond, il y a tout de mêmeet il est même en promotion. En cliquant, on trouve quelques pièces de choix motifs jacquard... Attention toutefois aux frais de port...