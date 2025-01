1, 2, 3, soleil! Venez jouer à Squid Game sur Google

Tiens un ester egg qui fait peur !

Squid Game

1, 2, 3, soleil!

mugunghwa-kkoci pieot-seumnida

1, 2, 3, soleil!

Il faut cliquer sur le bouton ocre en bas de l'écran

Vous pouvez aussi couper le son !

Une stratégie alignée avec la saison 2

Doctor Who

Star Wars

Squid Game: Déchaînés

Squid Game : Déchaînés Netflix, Inc. Télécharger

En tapantdans la barre de recherche, les internautes peuvent interagir avec une animation spéciale. Un carton d’invitation similaire à celui vu dans la série apparaît en bas de l’écran, invitant les utilisateurs à participer à un mini-jeu inspiré du non moins célèbrequi sévit de longue date dans les cours de récréation.Le jeu intitulé(traduction coréenne de, à glisser dans votre prochaine conversation mondaine) reprend fidèlement. L’objectif est de faire avancer six petits personnages contrôlés par le joueur jusqu’à la ligne d’arrivée, tout en évitant d’être repéré par la redoutable poupée géante.Le joueur doit. Lorsque celle-ci s’arrête et se retourne, il faut appuyer rapidement sur la croix pour immobiliser les personnages, toute erreur coûtant la vie à un personnage. Si le joueur parvient à franchir la ligne d’arrivée avec les six personnages, il remporte un jackpot symbolique.Lors de la sortie de la première saison en 2021, des jeux grandeur nature avaient été organisés dans plusieurs pays, notamment en Corée du Sud et aux États-Unis. Plus récemment,, avait reproduit cette épreuve emblématique avec des figurants costumés et des animations interactives.De son côté,Parmi les précédents célèbres, on pourra se souvenir du jeu Pac-Man, accessible depuis la barre de recherche en 2010, ou encore des animations interactives pour des événements comme le 50e anniversaire deou encore le doodleEnfin, rappelons que our marquer la sortie de la saison 2 (disponible depuis le 26 décembre dernier), Netflix a également publiéCe jeu -de type Battle Royale mais dans l’univers Squid Game- permet aux fans d’explorer davantage l’univers impitoyable de la série à travers de nouvelles épreuves et défis.