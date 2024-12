Dune : Prophecy confirmé pour une saison 2 sur HBO !

Une suite attendue pour Dune : Prophecy

Nous sommes reconnaissants envers nos partenaires et ravis de continuer à travailler avec cette équipe extraordinaire. Cette nouvelle saison nous permettra de poursuivre l’histoire.

Les origines de l’ordre des Bene Gesserit

Une équipe de production solide

Une franchise qui s’étend

HBO a confirmé que Dune : Prophecy sera donc renouvelé pour une saison 2. L’annonce a été faite lors d’une conférence de presse, quelques jours avant la diffusion du dernier épisode de la première saison, prévu le 22 décembre 2024.Alison Schapker, showrunner de la série, a déclaré :Pour ceux qui n’ont pas encore regardé, la série se déroule 10 000 ans avant les événements des films de Denis Villeneuve, et elle se base sur le roman Sisterhood of Dune, coécrit par Brian Herbert et Kevin J. Anderson. Elle suit Valya et Tula Harkonnen, deux sœurs incarnées par Emily Watson et Olivia Williams.La série explore aussi les origines des Harkonnen, souvent présentés comme des vilains dans l’univers.La série est produite par HBO et Legendary Television. Alison Schapker, en tant que showrunner et productrice exécutive, est accompagnée par Diane Ademu-John, co-développeuse de la série, et Anna Foerster, réalisatrice de plusieurs épisodes.Le casting comprend, en plus de Watson et Williams, des acteurs comme Travis Fimmel, Mark Strong et Sarah-Sofie Boussnina, qui incarnent des personnages ayant des rôles clés dans l’intrigue.Ce renouvellement confirme la volonté de HBO de renforcer l’univers de Dune.La date de diffusion de la saison 2 reste encore à préciser.