Une application illégale de streaming, en tête des téléchargements de l'App Store

Une app illégale à la première place

d'enregistrer les événements de la journée et de planifier votre temps

Mais que fait la police ? (oops, Apple...)

, tout à fait classique avec un design assez vieillot même si on en croit les captures d'écran (voyez par vous-même). Elle promet. Rien de très folichon, pourtant, elle est en tête des téléchargements, et ce, pour une raison bien particulière.En réalité,(Netflix, Disney +, Apple TV+, HBO Max...), et ce, en toute illégalité puisqu'elle est totalement gratuite -ou presque puisqu'il y a des bandeaux publicitaires un peu partout. Pour le moment, l'application est toujours disponible sur l'App Store français.Contrainte d'ouvrir son App Store, Apple se vante de la très grande sécurité de son magasin. Mais tout est à relativiser. En effet, par le passé, d'autres développeurs, comme Jeff Johnson ou Kosta Eleftheriou, ont dénoncéde la firme concernant les copies frauduleuses d'applications.En effet, de trop nombreuses arrivaient -sans trop de soucis-, malgré tout ce qu'elle en dit. Ils dénonçaient notamment toutes les applications apparemment gratuites, qui ne seraient en réalité que de simples appâts pour obtenir un maximum d’argent de la part des utilisateurs peu regardants.Dans une étude (bien avant qu'elle soit obligée au sideloading) commandée par elle-même, Apple avait annoncé en 2022 avoir empêché plus de 2 milliards de dollars en transactions frauduleuses sur son magasin d’applications. Sur cette même période, elle avait également, car elles ne respectaient pas les normes de l'App Store en matière de confidentialité, de sécurité et de contenu.