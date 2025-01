Greg Annandale : le photographe derrière les fonds d’écran de Raspberry Pi

Balloon par Greg Annandale

Des paysages captivants

Road par Greg Annandale

Cliff par Greg Annandale

Photographe, mais pas que

Clouds par Greg Annandale

Fisherman par Greg Annandale

Fjord par Greg Annandale

Islands par Greg Annandale

Mountain par Greg Annandale

Aurora par Greg Annandale

Sand par Greg Annandale

Temple par Greg Annandale

Trees par Greg Annandale

Waterfall par Greg Annandale

Vous connaissez forcément le Raspberry Pi, ce mini-ordinateur vendu à plus de 60 millions d’exemplaires, connu pour son accessibilité et sa flexibilité. Quand vous l’utilisez avec son OS maison, à savoir Raspberry Pi OS, un autre détail marque les esprits : ses fonds d’écran. Parmi eux, la célèbre image Road, une route solitaire en Islande sous un ciel nuageux, est sans doute la plus emblématique.Comme le raconte PetaPixel qui relaye ses photos, chaque cliché d’Annandale raconte une histoire. Que ce soit Balloon à Bagan, Aurora sous les aurores boréales, ou encore Fjord, ces fonds d’écran témoignent de ses voyages à travers le monde.En 2019, Annandale a même repéré sa photo de la route islandaise à la gare Britomart d’Auckland.Originaire du Royaume-Uni, Annandale jongle entre son métier de développeur pour la fondation éducative Raspberry Pi et sa passion pour la photographie. Depuis 2012, il capture des paysages et scènes de voyage, souvent pour des projets scientifiques ou documentaires.Malgré un emploi du temps chargé, il continue de photographier des lieux reculés, et essaye de créer des images à la fois esthétiques et pleines de sens.Avec ses 16 fonds d’écran intégrés à l’OS de Raspberry Pi, Annandale a laissé à son échelle son empreinte dans le monde numérique.C’est forcément une fierté pour le photographe, d’être autant vu, peut-être même plus que certains autres photographes de renoms.Vous pouvez consulter d’autres de ses photos sur son site , par exemple.À titre personnel depuis quelque temps, j’aime bien utiliser les fonds d’écran animés de paysages fournis avec macOS