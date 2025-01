Dans les coulisses de la série Arcane, une exposition inédite à Montpellier

Une exploration des méthodes de production

Une exposition à ne pas rater

Un événement autour d’un projet d’envergure

Les visiteurs pourront parcourir des reproductions et œuvres originales, accompagnées de vidéos et illustrations détaillant les étapes de création, du concept art aux images finales.Pour rappel, sortie en 2021 sur Netflix . Récompensée par 22 prix dont plusieurs Emmy Awards, elle mêle narration et animation pour explorer les tensions entre les cités de Piltover et Zaun, mais surtout les relations complexes entre ses protagonistes, en particulier Vi et Jinx. La saison 2, disponible depuis novembre 2024, a confirmé le succès international de la série Le vernissage de l’exposition aura lieu le 30 janvier à 16h30, avec la présence d’Arnaud Delord et Barthélémy Maunoury, co-réalisateurs d’Arcane, ainsi que d’Hervé Dupont, directeur général de Fortiche., comme un tirage au sort organisé jusqu’au 14 février pour remporter l’artbook L’art de la création d’Arcane. Cinq exemplaires, actuellement en rupture de stock, seront mis en jeu via un QR code disponible sur place.Une séance de dédicace est également prévue le 19 février, de 17h00 à 19h00, à la librairie Planètes Interdites. Arcane est le fruit d’une collaboration de longue haleine entre le studio Fortiche et Riot Games, qui a mobilisé les équipes pendant cinq ans. Ce projet fait partie d’une dynamique plus large de valorisation des industries de l’animation et des contenus audiovisuels, en lien avecL’exposition vous permettra de revenir sur les coulisses ce ce projet ambitieux, et donnera aux visiteurs