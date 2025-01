David Lynch avait un projet pour Netflix, hélas inachevé

Mulholland Drive

Une collaboration interrompue

Lost Highway

Un dernier projet… ou pas ?

Un hommage mérité

Baptisé Unrecorded Night, ce projet mystérieux devait compter 13 épisodes, avec un budget colossal de 85 millions de dollars. Lynch aurait écrit et réalisé chaque épisode, accompagné de son fidèle directeur de la photographie Peter Deming (Mulholland Drive, Lost Highway).Les relations entre Lynch et Netflix ne datent pas d’hier. Dès les débuts de la plateforme en tant que service de location de DVD . Cet accord avait permis à Netflix de produire des DVD regroupant les courts-métrages du réalisateur. Quelques années plus tard, Lynch s’était même aventuré dans le format court avec What Did Jack Do?, un film étrange et fascinant où il interrogeait un singe suspecté de meurtre (oui, c’est aussi barré que ça en a l’air).En plus d'Unrecorded Night, Lynch travaillait également sur un projet d’animation baptisé Snootworld. Décrit comme un conte traditionnel,, Lynch déplorant que “les contes de fées à l’ancienne soient considérés comme dépassés”. Malgré tout, le réalisateur continuait d’explorer son art à travers la peinture et la musique, en attendant de pouvoir peut-être revenir à la réalisation.Dans un message Instagram, Sarandos a qualifié Lynch de “génie sans compromis”. Il a également partagé une anecdote : lors de leur première rencontre, Lynch lui avait proposé de regarder une version non finalisée de Mulholland Drive… avant de quitter discrètement la pièce, laissant Sarandos finir le film seul.La disparition de Lynch laisse un vide immense dans le cinéma. Et même si Unrecorded Night ne verra probablement jamais le jour,Petite anecdote personnelle au passage, qui vaut ce qu’elle vaut, régulièrement je me force à regarder des films que je n’avais jamais vus avant, et c’était le cas de Mulholland Drive, ce film incroyable m’avait bouleversé, j’avais publié ce post sur Bluesky juste après l’avoir vu. Je vous le recommande aussi.D'ailleurs, si vous ne connaissez pas encore l’univers déroutant de David Lynch, je ne peux que vous conseiller de vous plonger dans son monde unique. Mulholland Drive (2001), souvent considéré comme son chef-d’œuvre, est un thriller onirique mêlant Hollywood et cauchemars, où rien n’est ce qu’il semble. Blue Velvet (1986) explore les zones d’ombre de la banlieue américaine, ou même Eraserhead (1977), son premier film culte, une expérience surréaliste et hypnotique.