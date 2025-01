Nouvelle augmentation à venir pour les abonnements Netflix

Des résultats financiers records

... mais une nouvelle grille tarifaire

• Standard avec publicités : la formule la moins chère passe de 6,99 à 7,99 dollars par mois aux États-Unis, soit une augmentation de 1 dollar.

• Standard : Le prix passe de 15,49 à 17,99 dollars par mois, offrant toujours une vidéo HD 1080p.

• Premium : Le coût passe de 22,99 à 24,99 dollars par mois, ce qui reste le seul plan incluant le streaming en 4K.

Mais pourquoi ?

alors que nous continuons à investir dans la programmation et à offrir plus de valeur à nos membres, nous demanderons parfois à nos membres de payer un peu plus afin que nous puissions réinvestir pour améliorer Netflix

Ces changements tarifaires ont été annoncés dans le cadre. La plateforme se veut très optimiste et prévoit une poursuite de cette croissance en 2025, renforçant sa position dominante sur le marché du streaming.La société a enregistré, établissant un record trimestriel. A cela, s'ajoute, portée par une base d’abonnés désormais supérieure à 300 millions dans le monde.Dans certaines zones, les abonnements devraient subir. Cette hausse intervient après une précédente augmentation. Cependant, c’est la première fois que le plan financé par la publicité, lancé fin 2022, subit une augmentation.Dans un communiqué,(un peu facile non ?) :En d’autres termes, l’entreprise entend utiliser ces fonds pourface à des plateformes rivales comme Disney+, Max ou Amazon Prime Video. Si la plateforme met en avant la valeur ajoutée de ses investissements, cette augmentation pourrait ne pas plaire à tous les abonnés.Dans un contexte où les prix des services de streaming augmentent régulièrement,Il reste à voir si cette augmentation des tarifs, couplée à une offre publicitaire de plus en plus mise en avant, sera bien accueillie à long terme.