Classement Uber des passagers : qui ont été les meilleurs en France en 2024 ?

Pour la troisième année consécutive, Uber dévoile le classement des notes moyennes enregistrées dans différentes villes françaises.Pour le reste du classement, on rtrouve Mulhouse, Toulon et Dijon (4,94/5), Orléans et Strasbourg (4,93/5), Nantes, Rouen, Rennes et Montpellier (4,92/5), Nancy, Annecy et Clermont-Ferrand (4,91/5), Nice, Angers, Reims, Marseille et Lille (4,9/5) puis Bordeaux, Grenoble et Amiens (4,88/5)., contre 4,78/5 en 2022 et 2023. Cette amélioration reflète une évolution des comportements des passagers dans le cadre des trajets en VTC.N'en déplaise à certains qui trouvent les Parisiens trop. Mais c'est un certain Gil, qui a été désignépar Uber. Il se distingue par une note parfaite de 5/5 après! La performance est notable, surtout à Paris, où la moyenne des utilisateurs est légèrement inférieure, avec 4,84/5. D'ailleurs la ville occupe la place de lanterne rouge du classement, des pires passagers de France !Pour le reste du monde, la situation est plus floue. Si, illustrant les disparités possibles selon les pays et les comportements des utilisateurs. Grâce à une carte interactive, les utilisateurs peuvent comparer leur note à celles des autres villes françaises. L’occasion de mesurer l’impact de leur comportement sur leur propre notation.D'ailleurs dans les autres tops dévoilés par la société, on découvre queApparemment pour des raisons professionnels il devait se rendre à Genève et comme il s’agissait du dernier vol de la journée, il n’a pas eu d’autre choix que de faire appel à Uber. Ce trajet, par une touriste espagnole qui a commandé un véhicule. Le meilleur pourboire a été versé à un chauffeur pour un trajet entre Cannes et Vallauris le 25 septembre 2024 : 134 euros pour le trajet, avec