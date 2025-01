L’exceptionnelle collection d'iPod de Karl Lagerfeld est en vente

Une collection hors du commun

Un héritage artistique et technologique

Karl Lagerfeld, décédé en 2019, possédait plus de 300 iPod,. Selon Warren Ellis, romancier graphique, Lagerfeld employait une “nounou iPod” dédiée à. Cette habitude reflétait son approche des iPod, qu’il traitait, accumulant les modèles et en faisant des objets de collection. Parmi les appareils mis aux enchères figurent des iPod de première génération et des modèles décorés de manière unique.La vente ne se limite pas aux iPod. Elle inclut également d’autres produits Apple utilisés par Lagerfeld, tels que des iPad qu’il appréciait pour leur utilité en tant que. Bien qu’il possédât plusieurs iPhone, le couturier préférait maintenir uneMais, comprenant plus de 200 lots. Ces objets offrent une fenêtre fascinante sur la vie personnelle et professionnelle d’un homme qui a marqué l’histoire de la mode et qui s’intéressait également aux évolutions technologiques. Elle comprend ainsi des carnets de croquis, de nombreux dessins, d'innombrables objets de décoration et outils tels que des crayons et des vêtements.La vente aux enchères, permettant aux collectionneurs et aux fans du créateur d’acquérir un morceau de son héritage unique. Une occasion rare pour ceux qui souhaitent combiner leur passion pour la mode, la musique et la technologie.