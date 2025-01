Les photos gagnantes des World Sports Photography Awards 2025 sont dingues

Steffie Wunderl

Des photos qui racontent des histoires

Jerome Brouillet

Andrew Hancock

Zoom sur les catégories phares

Anton Anestiev

Daniel Sannum

Des lieux sublimes

Gaetan Flamme

Hassan Omar Wamwayi

James Gill

Loic Venance

Mike Egerton

Romain Perrocheau

Tom Weller

Le jury a salué la diversité et la qualité des œuvres,. L’argent est revenu à Heaven de Petr Slavik, qui capture un biathlète évoluant dans une ambiance quasi céleste en Utah. La médaille de bronze, elle, revient à Zebra Crossing d’Anton Anestiev, où des zèbres croisent la route d’un rallye en Afrique de l’Est. On est loin des clichés classiques de sport, et c’est justement ce qui rend ces images si fortes.. Dans la catégorie Rugby, le Français Romain Perrocheau a marqué les esprits avec Untitled, un cliché magnifique qui capture un joueur en pleine action. En Basket, Seeing Double d’Andrew Hancock s’est démarqué avec un jeu de reflets impressionnant, pris lors de March Madness. Enfin, Dove of Peace de Max Krause a immortalisé un instant improbable où une colombe a survolé un match de football en Allemagne. Comme quoi la chance fait bien les choses en photo.Dans la catégorie Venues & Views, Loïc Venance a frappé fort avec Olympic Moonlight, montrant les anneaux olympiques sur. Une autre mention revient à Icarus de Marton Monus, qui capture un grimpeur défiant les lois de la physique avec le soleil en arrière-plan.Ces prix rappellent à quel point une image peut raconter des histoires puissantes, au-delà du terrain. Comme le dit Sophie Collins, membre du jury : «, l’effort et la magie en une fraction de seconde. » On ne pouvait pas mieux résumer.Profitez-en pour découvrir également nos dernières publications avec d’autres photos tout aussi impressionnantes : les plus belles photos panoramiques de 2024 les photos d'animaux les plus amusantes de 2024 et les plus belles photos d'architecture 2024 , et les plus belles photos de chiens