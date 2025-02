The You You Are : le livre de Severance existe pour de vrai (et il est aussi perché que prévu)

Un guide spirituel

Attention Spoiler

Une promo bien ficelée pour la saison 2

Dans la série d’Apple TV+, The You You Are est une révélation pour les employés “séparés” de Lumon Industries. Ce qui, quand on voit le niveau des phrases de Ricken, en dit long sur leur détresse intellectuelle. On y trouve des perles commeou encore. Profond ? Absurde ? Un peu des deux.Apple Books a donc décidé de publier les huit premiers chapitres de ce chef-d’œuvre de sagesse new age. Ils sont accessibles gratuitement en ebook ou en audiobook, avec Michael Chernus (l’acteur qui incarne Ricken) en narrateur.Dans Severance , ce livre devient un élément clé de la rébellion des Innies. Lumon n’apprécie pas trop qu’un texte encourage ses employés à se poser des questions, alors l’entreprise essaye d’en contrôler la publication. La version Apple Books joue avec cette idée : dans une note d’intro, Ricken explique que la sortie complète du livre a été. Traduction : Lumon (ou Apple ?) aurait mis la main dessus. Un petit clin d’œil rigolo aux thèmes de la série.Apple TV+ n’en est pas à son coup d’essai. En 2022, The Lexington Letter, un autre livre, avait déjà offert des indices sur Lumon. Ici,, tout en maintenant l’excitation autour de la saison 2 (qui démarre franchement très bien si je puis me permettre !). On ne sait pas encore si l’intégralité du livre sera dévoilée plus tard, mais peut-être son contenu évoluera en fonction des événements de la série.Òn regrettera juste que le livre ne soit pour le moment disponible qu'en anglais, mais on profitera quand même de cet article pour vous inciter, une fois encore,. Croyez-moi, vous n'avez jamais vu une série comme Severance !