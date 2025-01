Insolite : Tim Cook incarne Tim C. dans le dernier trailer de Severance

qui est Tim C. ?

Severance, une série à succès !

En effet,. Ce n'est en effet pas la première fois qu'il participe à une vidéo promotionnelle (souvenez vous avec Dame Nature). Puisqu'Apple n'a pas hésité à enfermer les acteurs de la série dans un cube de verre en plein milieu d'une gare, il n'y avait aucune raison pour ne pas mettre son boss à contribution.Pour ma part, je trouve ce sourire particulièrement effrayant, pas vous ?Pour rappel,, dont les employés ne se remémorent absolument pas de leur vie personnelle pendant qu'ils sont au travail. Inversement, ils n'ont aucun souvenir de leur lieu de travail lorsqu'ils sont absents du bureau.Cette série créée par Dan Erickson, est portée à l'écran par les talentueux, Britt Lower, Tramell Tillman, Zach Cherry, mais aussi Christopher Walken n'a eu de cesse de capturer l'attention. Diffusée pour la première fois il y a plus de 1000 jours, elle a captivé les téléspectateurs avec son concept unique, explorant la séparation radicale entre vie personnelle et professionnelle à travers des employés d’une mystérieuse entreprise. La finale a été acclamé et a obtenuDurant l’intervalle entre les deux saisons, Severance a continué de recevoir des éloges et a consolidé sa place parmi les séries les plus appréciées sur Apple TV+. Sa première saison a été saluée pour son ambiance dystopique, ses mystères captivants et ses thèmes explorant l’identité et l’éthique du travail.