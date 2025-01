Insolite : Apple a ajouté un nouveau Mac sur sa page d'accueil...

Insolite ?

En savoir plus

En Espagne !

On notera le nom de la série sur la version canadienne ^^

Silo et Severance

En effet,. En allant sur la page française et en scrollant un petit peu, on tombe sur cette image que les fans reconnaitront immédiatement. Il s'agit en effet de l'ordinateur utilisé par les salariés deToutefois,, comme en Asie où la homepage est réservée au Nouvel An Lunaire ou d'autres pays comme La Moldavie, l'Arménie, ou encore la Slovénie (oui j'ai tapé tous les pays de l'Eurovision pour voir et si vous aussi vous voulez essayer c'est par ici que cela se passe ).. Jeudi 16 janvier, un personnage en costume tout droit inspiré de Silo (saison 2 également) s’est carrément assis parmi la foule dans un stade bondé, lors du match de NBA, avecles Dallas Mavericks.Précédemment, le mercredi 15 janvier, le service de streaming a également célébré le retour très attendu de la saison 2 de Severance avec un pop-up événementiel au Grand Central Terminal Station à New York. Dans un gros cube de verre, plusieurs acteurs de la série ont joué le jeu et se sont comporté comme au bureau !