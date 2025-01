Severance, une machine à sous pour Apple

Image Parker Ortolani

Parrot Analytics, spécialisé dans l’évaluation du contenu, a utilisé une méthodologie qui corrèle la demande du public avec les abonnés et les revenus générés. Ce chiffre impressionnant positionne Severance parmi les programmes les plus lucratifs d’Apple TV+.

Un levier pour Apple TV+

La première saison de la série Severance, diffusée sur Apple TV+, s’est révélée être un véritable succès financier. Selon une étude de, cette série de science-fiction psychologique portée par Adam Scott auraitEn comparaison, d’autres séries ont été de francs succès pour la plateforme, commeavec 184,8 millions de dollars sur une période similaire. De son côté,a rapporté 299,4 millions de dollars, mais sur une durée beaucoup plus longue (avec davantage de saisons). Le phénomène, en revanche, reste largement en tête puisque le sympathique entrainer a ramené au, quelqueAlors que la saison 2 de Severance a fait ses débuts vendredi dernier, les données deindiquent que la série rivalise désormais avec certains des plus grands succès des plateformes concurrentes. Durant les 28 jours précédant la sortie de la nouvelle saison, la série a enregistré des performances comparables à celles de mastodontes tels queou encoreLe succès de Severance s’inscrit dans la stratégie d’Apple TV+ visant à concurrencer les leaders du streaming, tels que Netflix et Disney+. Celui-ci montre également l’attrait croissant d'un show très bien conçu (et sans effet spéciaux qui en mettent plein la vue), qui mêle. Tout pour séduire les critiques et les spectateurs ! Bref une parfaite illustration de la stratégie de la plateforme qui a cherché à se démarquer avec une programmation qualitative et des productions ambitieuses.Avec une deuxième saison en cours de diffusion et une intrigue prometteuse, Severance pourrait bien continuer à renforcer la position d’Apple TV+et dont les prix flambent comme le montre la dernière décision de Netflix pour continuer à proposer son très gros catalogue !