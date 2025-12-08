Paramount lance une OPA hostile sur Warner Bros pour contrer Netflix, et c'est dingue !

On en dit quoi ?



C'est la guerre des milliards à Hollywood, et les actionnaires de Warner Bros Discovery se retrouvent au centre d'une bataille qui les dépasse. L'offre de Paramount est objectivement plus généreuse sur le papier : tout en cash, 30 dollars par action, et pas de scission des actifs. Par contre, Netflix dispose d'une puissance de frappe colossale et d'une capacité à valoriser le catalogue Warner sur sa plateforme. Le dénouement de cette saga dépendra autant des régulateurs que des préférences stratégiques du conseil d'administration. À quand un épisode Netflix sur les coulisses de ce rachat ?