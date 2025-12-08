Paramount lance une OPA hostile sur Warner Bros pour contrer Netflix, et c'est dingue !
Par Vincent Lautier - Publié le
Rebondissement à Hollywood. Trois jours après l'annonce du rachat de Warner Bros Discovery par Netflix, Paramount Skydance contre-attaque avec une offre hostile de 108 milliards de dollars. David Ellison veut tout racheter, y compris CNN et les chaînes câblées que Netflix comptait laisser de côté.
Paramount ne fait pas dans la demi-mesure. L'offre déposée ce lundi propose 30 dollars par action, entièrement en cash, contre les 27,75 dollars de Netflix qui mêlent liquidités et actions. La différence est de taille : là où Netflix ne voulait récupérer que les studios, HBO et le streaming pour 82,7 milliards de dollars, Paramount propose de racheter l'intégralité de Warner Bros Discovery pour 108,4 milliards. CNN, TNT Sports et les chaînes Discovery sont donc incluses dans le lot. Pour financer cette opération colossale, la famille Ellison s'appuie sur un engagement de 54 milliards de dollars auprès de Bank of America, Citi et du fonds Apollo Global.
David Ellison, le patron de Paramount Skydance, ne mâche pas ses mots. Dans une interview à CNBC, il a qualifié l'offre de Netflix de proposition inférieure et critiqué la décision de scinder Warner Bros en deux entités. Ses avocats ont également envoyé une lettre au PDG de WBD, David Zaslav, dénonçant un processus de vente biaisé en faveur de Netflix. Selon eux, le conseil d'administration aurait privilégié un seul acquéreur dès le départ. Paramount affirme avoir soumis six propositions différentes en douze semaines sans obtenir de réponse satisfaisante. L'ambiance est électrique entre les deux camps.
Au-delà des chiffres, cette bataille se joue aussi sur le terrain politique. Le père de David Ellison, Larry Ellison, cofondateur d'Oracle, entretient des liens étroits avec Donald Trump. Paramount mise sur cette proximité pour obtenir plus facilement le feu vert des autorités antitrust américaines. De son côté, Netflix a déjà rencontré Trump pour tenter de désamorcer ces inquiétudes. Warner Bros Discovery a prévu une clause de rupture de 2,8 milliards de dollars si le conseil décide finalement d'abandonner l'accord avec Netflix pour se tourner vers Paramount.
C'est la guerre des milliards à Hollywood, et les actionnaires de Warner Bros Discovery se retrouvent au centre d'une bataille qui les dépasse. L'offre de Paramount est objectivement plus généreuse sur le papier : tout en cash, 30 dollars par action, et pas de scission des actifs. Par contre, Netflix dispose d'une puissance de frappe colossale et d'une capacité à valoriser le catalogue Warner sur sa plateforme. Le dénouement de cette saga dépendra autant des régulateurs que des préférences stratégiques du conseil d'administration. À quand un épisode Netflix sur les coulisses de ce rachat ?
