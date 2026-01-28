Voilà enfin le plan officiel du nouveau parc de Disneyland Paris : Disney Adventure World !
Disneyland Paris vient de publier le très attendu plan officiel de Disney Adventure World, son second parc réimaginé. Ouverture prévue le 29 mars 2026, avec World of Frozen en tête d'affiche. C'est bien plus enthousiasmant que l'ancien parc, et les billets pour le jour J sont déjà épuisés.
Un parc qui change de dimension
Le parc Walt Disney Studios va fermer définitivement le 28 mars pour rouvrir le lendemain sous le nom de Disney Adventure World. Ce n'est pas qu'un changement de nom : la surface du parc a quasiment doublé, et plus de 90% de l'ancien site a été repensé. L'investissement total atteint 2 milliards d'euros, ce qui en fait la plus grosse extension de l'histoire de la destination. Fini les attractions liées aux films d'Hollywood, qui étaient un peu datées, place à cinq
Worldsthématiques qui s'articulent autour d'un grand lac central appelé Adventure Bay.
Cinq mondes à explorer
À l'ouverture, les visiteurs pourront découvrir World Premiere Plaza (entrée Art déco), Worlds of Pixar, Marvel Avengers Campus, Adventure Way et surtout World of Frozen, la grosse nouveauté. Ce dernier reproduit le royaume d'Arendelle avec son fjord gelé, son château enneigé et son village nordique. L'attraction phare, Frozen Ever After, propose une croisière musicale à travers les scènes du film. Un spectacle diurne sur le lac,
Célébration à Arendelle, mettra en scène Anna, Elsa et Olaf sur des drakkars. Côté futur, un land Le Roi Lion est déjà en construction, et une attraction Là-Haut avec des chaises volantes est au programme.
Un spectacle nocturne avec drones
Le soir, Adventure Bay accueillera Disney Cascade of Lights, un show qui combine projections aquatiques, feux d'artifice et drones. Disney promet une première mondiale avec un système de drones aquatiques couplé à des drones aériens nouvelle génération. Les premiers jours, le parc restera ouvert jusqu'à 22h40 pour en profiter. Les détenteurs de Pass Annuel auront droit à des avant-premières les 15, 18, 23, 24 et 25 mars.
On en dit quoi ?
C'est un énorme pari pour Disneyland Paris, qui traînait depuis des années un second parc qui était un peu mal fichu et sous-dimensionné. Avec 2 milliards investis et World of Frozen en vitrine, le resort espère clairement attirer une nouvelle clientèle. On peut quand même se demander si la cohérence thématique sera vraiment au rendez-vous, vu le mélange Pixar-Marvel-Frozen-Roi Lion. Mais bon, les billets pour l'ouverture sont déjà épuisés, donc visiblement, les visiteurs ne se posent pas trop la question.
