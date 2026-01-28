Voilà enfin le plan officiel du nouveau parc de Disneyland Paris : Disney Adventure World !

On en dit quoi ?



C'est un énorme pari pour Disneyland Paris, qui traînait depuis des années un second parc qui était un peu mal fichu et sous-dimensionné. Avec 2 milliards investis et World of Frozen en vitrine, le resort espère clairement attirer une nouvelle clientèle. On peut quand même se demander si la cohérence thématique sera vraiment au rendez-vous, vu le mélange Pixar-Marvel-Frozen-Roi Lion. Mais bon, les billets pour l'ouverture sont déjà épuisés, donc visiblement, les visiteurs ne se posent pas trop la question.