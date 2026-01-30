Bato.to, le site géant du manga pirate aux 100 millions de visites, ferme ses portes

On en dit quoi ?



En moins de deux ans, les plus gros sites de mangas pirates ont tous été fermés, et visiblement ce n'est pas fini. Mais on ne peut pas ignorer le vrai problème : des millions de lecteurs se retrouvent sans accès à des œuvres qui n'existent tout simplement pas en version légale. Protéger les auteurs et les ayants droit est bien sûr vital, mais pour le faire, il faudrait commencer à proposer aux utilisateurs des alternatives à des prix acceptables, et avec des catalogues vraiment intéressants.