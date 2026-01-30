Bato.to, le site géant du manga pirate aux 100 millions de visites, ferme ses portes
Par Vincent Lautier - Publié le
Bato.to, l'un des plus gros sites de lecture de manga pirate au monde, a définitivement fermé. La plateforme attirait plus de 100 millions de visiteurs par mois. Derrière cette fermeture, Kakao Entertainment, l'éditeur coréen à l'origine du célèbre manga Solo Leveling, qui mène une guerre sans merci contre le piratage.
Une fermeture brutale, annoncée sur Discord
L'annonce est tombée sur le serveur Discord du site, juste avant que celui-ci soit lui aussi supprimé. Les modérateurs ont évoqué des
problèmes juridiques liés au site(tu m'étonnes) sans en dire plus. Toutes les versions miroirs du site, comme Bato.ing ou Bato.si, sont aussi tombées dans la foulée. Radical.
Pour être plus précis, c'est en réalité P.CoK, la cellule anti-piratage de Kakao Entertainment, qui a mené les opérations. L'unité a réussi à identifier le fondateur du site et à le localiser. Des lettres de mise en demeure ont été envoyées à tous les gens impliqués dans le fonctionnement de la plateforme : développeurs, modérateurs, administrateurs. L'opérateur a fini par avouer et fait désormais face à des poursuites dans son pays. Le CODA, un organisme japonais qui aide les ayants droit à protéger leurs contenus à l'étranger, a aussi participé à l'enquête.
Une vague de fermetures sans précédent
Pour la petite histoire, en 2024, l'éditeur avait déjà fait supprimer 240 millions de contenus illégaux. Il avait déjà fait fermer Reaper Scans, un autre gros site de traductions pirates, et contribué aux retraits massifs sur MangaDex, où 7 000 titres avaient disparu en mai 2025.
MangaDex a fermé en avril 2025, Comick en septembre. Avec Bato.to, c'est le troisième mastodonte à tomber en moins d'un an. Et Kakao a déjà annoncé viser MangaPark et AniXL, deux autres plateformes encore actives.
Si vous suiviez des séries de mangas sur Bato.to, c'est tout simplement terminé. Des archives entières de mangas rares et de traductions faites par des fans disparaissent avec le site. Il faudra basculer sur des offres légales, souvent moins bien fournies au niveau de leurs catalogues, mais au moins vous ne finirez pas derrière les barreaux.
On en dit quoi ?
En moins de deux ans, les plus gros sites de mangas pirates ont tous été fermés, et visiblement ce n'est pas fini. Mais on ne peut pas ignorer le vrai problème : des millions de lecteurs se retrouvent sans accès à des œuvres qui n'existent tout simplement pas en version légale. Protéger les auteurs et les ayants droit est bien sûr vital, mais pour le faire, il faudrait commencer à proposer aux utilisateurs des alternatives à des prix acceptables, et avec des catalogues vraiment intéressants.