Netflix passe au 100 % cash pour s'offrir Warner Bros et couper l'herbe sous le pied de Paramount
Par Vincent Lautier - Publié le
Cette incroyable bataille pour le rachat de Warner Bros Discovery s'intensifie encore un peu plus. Netflix vient de modifier son offre, pour proposer un paiement intégralement en liquide, histoire de verrouiller le deal face à Paramount qui rôde toujours avec avidité autour du studio.
Vous le savez, Netflix avait annoncé début décembre vouloir mettre la main sur Warner Bros pour 82,7 milliards de dollars. À l'époque, l'offre prévoyait 84 % en cash et le reste en actions. Sauf que voilà, avec un cours de bourse qui ne cesse de bouger, les actionnaires de Warner Bros Discovery risquaient de se retrouver avec un peu moins de sous que prévu au moment de la signature. Du coup, Netflix a décidé de simplifier l'offre : ça sera 27,75 dollars par action, entièrement en cash. Le montant total ne change pas, mais la garantie financière est désormais plus solide.
Du côté de Paramount on n'a pas dit son dernier mot. Le studio ne lâche pas l'affaire et a dégainé une offre, dite hostile, de 108,4 milliards de dollars en janvier, soit 30 dollars par action. Sur le papier, c'est beaucoup plus généreux. Mais le conseil d'administration de Warner Bros Discovery a rejeté cette proposition le 7 janvier dernier, pour la deuxième fois. Pour quelle raison ? Paramount prévoit de financer son rachat avec 87 milliards de dollars d'emprunt, et tout ceci fait quand même un paquet de dette à gérer. Warner Bros considère du coup que le risque d'échec est bien trop élevé.
Si le deal passe, Netflix mettra la main sur le studio Warner Bros, les chaînes HBO et la plateforme HBO Max. Les franchises Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux et l'univers DC sont donc dans le paquet. Par contre, les chaînes câblées comme CNN et Discovery seront elles séparées dans une nouvelle entité baptisée Discovery Global. La prochaine étape c'est le vote des actionnaires, qui est prévu pour avril 2026. La finalisation du rachat devrait intervenir dans les 12 à 18 mois, si tout se passe comme prévu (mais peut-on vraiment compter là dessus ?)
C'est quand même un sacré coup de la part de Netflix. En passant au 100 % cash, le géant du streaming enlève toute incertitude pour les actionnaires de Warner Bros et rend l'offre de Paramount beaucoup moins attractive, malgré ses milliards supplémentaires. C'est clairement compliqué de rivaliser quand votre concurrent met de l'argent frais sur la table, alors que vous, vous arrivez avec une montagne de dettes. À côté de ça, par chez nous, es cinémas européens continuent à s'inquiéter des conséquences sur les sorties en salle, mais Netflix a promis de maintenir une fenêtre de 45 jours pour les films produits par Warner. La suite sera donc intéressante à suivre.
Une offre blindée à 82,7 milliards de dollars
Vous le savez, Netflix avait annoncé début décembre vouloir mettre la main sur Warner Bros pour 82,7 milliards de dollars. À l'époque, l'offre prévoyait 84 % en cash et le reste en actions. Sauf que voilà, avec un cours de bourse qui ne cesse de bouger, les actionnaires de Warner Bros Discovery risquaient de se retrouver avec un peu moins de sous que prévu au moment de la signature. Du coup, Netflix a décidé de simplifier l'offre : ça sera 27,75 dollars par action, entièrement en cash. Le montant total ne change pas, mais la garantie financière est désormais plus solide.
Paramount recalé deux fois
Du côté de Paramount on n'a pas dit son dernier mot. Le studio ne lâche pas l'affaire et a dégainé une offre, dite hostile, de 108,4 milliards de dollars en janvier, soit 30 dollars par action. Sur le papier, c'est beaucoup plus généreux. Mais le conseil d'administration de Warner Bros Discovery a rejeté cette proposition le 7 janvier dernier, pour la deuxième fois. Pour quelle raison ? Paramount prévoit de financer son rachat avec 87 milliards de dollars d'emprunt, et tout ceci fait quand même un paquet de dette à gérer. Warner Bros considère du coup que le risque d'échec est bien trop élevé.
Ce que Netflix va récupérer
Si le deal passe, Netflix mettra la main sur le studio Warner Bros, les chaînes HBO et la plateforme HBO Max. Les franchises Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux et l'univers DC sont donc dans le paquet. Par contre, les chaînes câblées comme CNN et Discovery seront elles séparées dans une nouvelle entité baptisée Discovery Global. La prochaine étape c'est le vote des actionnaires, qui est prévu pour avril 2026. La finalisation du rachat devrait intervenir dans les 12 à 18 mois, si tout se passe comme prévu (mais peut-on vraiment compter là dessus ?)
On en dit quoi ?
C'est quand même un sacré coup de la part de Netflix. En passant au 100 % cash, le géant du streaming enlève toute incertitude pour les actionnaires de Warner Bros et rend l'offre de Paramount beaucoup moins attractive, malgré ses milliards supplémentaires. C'est clairement compliqué de rivaliser quand votre concurrent met de l'argent frais sur la table, alors que vous, vous arrivez avec une montagne de dettes. À côté de ça, par chez nous, es cinémas européens continuent à s'inquiéter des conséquences sur les sorties en salle, mais Netflix a promis de maintenir une fenêtre de 45 jours pour les films produits par Warner. La suite sera donc intéressante à suivre.