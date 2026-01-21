Netflix passe au 100 % cash pour s'offrir Warner Bros et couper l'herbe sous le pied de Paramount

On en dit quoi ?



C'est quand même un sacré coup de la part de Netflix. En passant au 100 % cash, le géant du streaming enlève toute incertitude pour les actionnaires de Warner Bros et rend l'offre de Paramount beaucoup moins attractive, malgré ses milliards supplémentaires. C'est clairement compliqué de rivaliser quand votre concurrent met de l'argent frais sur la table, alors que vous, vous arrivez avec une montagne de dettes. À côté de ça, par chez nous, es cinémas européens continuent à s'inquiéter des conséquences sur les sorties en salle, mais Netflix a promis de maintenir une fenêtre de 45 jours pour les films produits par Warner. La suite sera donc intéressante à suivre.