Quand un vol de KitKat fait le buzz sur les réseaux sociaux
Par Laurence - Publié le
Le vol spectaculaire de 12 tonnes de barres KitKat en Europe, à quelques jours de Pâques, aurait pu rester un simple fait divers logistique. Mais il est rapidement devenu un phénomène viral et un terrain de jeu pour les marques.
Les faits sont impressionnants : un camion transportant plus de 400 000 barres KitKat a été dérobé lors d’un transit entre l’Italie et la Pologne. Au total, près de 12 tonnes ont disparu. À une semaine de Pâques, période clé pour la consommation de chocolat, Nestlé alerte sur un risque de pénurie dudit produit en magasin, notamment dans plusieurs pays européens. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là...
Très vite, l’information a dépassé le cadre économique pour envahir les réseaux sociaux. Sur X, TikTok ou LinkedIn, l’affaire a suscité des détournements humoristiques et des théories improbables, des milliers de réactions autour du
Dans les heures qui ont suivi, de nombreuses marques ont publié leurs propres réactions, souvent sous forme de faux communiqués ou de posts détournés. Et dire que nous ne sommes même pas le 1er avril !
Au programme, des enseignes alimentaires évoquent des stocks sécurisés, des marques concurrentes ironisent sur la situation, des entreprises hors secteur jouent la carte de l’humour ou du second degré. Certaines ont même adopté les codes du communiqué de presse, transformant un fait divers en opportunité de visibilité.
Ce type de réaction illustre parfaitement l’évolution du marketing digital : réactivité immédiate (parfois en quelques minutes), détournement de l’actualité, ton décalé voire humoristique. Souvenez-vous du concert de Coldplay ! Les community managers sont désormais en première ligne, capables de transformer une actualité improbable en campagne virale, et ce, sans budget média.
Si certaines prises de parole ont été saluées pour leur créativité, d’autres ont aussi suscité des critiques : opportunisme jugé excessif, comique de répétition et perte de sens du message initial.
L’affaire KitKat illustre surtout une tendance de fond : dans l’économie de l’attention, chaque événement devient un prétexte à communication. Un simple vol de cargaison se transforme ainsi en sujet viral, en terrain d’expression marketing, et en laboratoire de créativité pour les marques. Et dans tout ça, il reste deux inconnues : qui a commis le vol et y aura-t-il une pénurie de chocolat ?
Un vol massif et un risque de pénurie
Les faits sont impressionnants : un camion transportant plus de 400 000 barres KitKat a été dérobé lors d’un transit entre l’Italie et la Pologne. Au total, près de 12 tonnes ont disparu. À une semaine de Pâques, période clé pour la consommation de chocolat, Nestlé alerte sur un risque de pénurie dudit produit en magasin, notamment dans plusieurs pays européens. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là...
Une affaire qui enflamme immédiatement les réseaux sociaux
Très vite, l’information a dépassé le cadre économique pour envahir les réseaux sociaux. Sur X, TikTok ou LinkedIn, l’affaire a suscité des détournements humoristiques et des théories improbables, des milliers de réactions autour du
plus gros casse chocolatéde l’année. Mais surtout, elle a déclenché un phénomène désormais bien connu : la récupération marketing en temps réel.
Dans les heures qui ont suivi, de nombreuses marques ont publié leurs propres réactions, souvent sous forme de faux communiqués ou de posts détournés. Et dire que nous ne sommes même pas le 1er avril !
Au programme, des enseignes alimentaires évoquent des stocks sécurisés, des marques concurrentes ironisent sur la situation, des entreprises hors secteur jouent la carte de l’humour ou du second degré. Certaines ont même adopté les codes du communiqué de presse, transformant un fait divers en opportunité de visibilité.
Ce type de réaction illustre parfaitement l’évolution du marketing digital : réactivité immédiate (parfois en quelques minutes), détournement de l’actualité, ton décalé voire humoristique. Souvenez-vous du concert de Coldplay ! Les community managers sont désormais en première ligne, capables de transformer une actualité improbable en campagne virale, et ce, sans budget média.
Si certaines prises de parole ont été saluées pour leur créativité, d’autres ont aussi suscité des critiques : opportunisme jugé excessif, comique de répétition et perte de sens du message initial.
Qu'en penser ?
L’affaire KitKat illustre surtout une tendance de fond : dans l’économie de l’attention, chaque événement devient un prétexte à communication. Un simple vol de cargaison se transforme ainsi en sujet viral, en terrain d’expression marketing, et en laboratoire de créativité pour les marques. Et dans tout ça, il reste deux inconnues : qui a commis le vol et y aura-t-il une pénurie de chocolat ?