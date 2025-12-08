Le rachat de Warner Bros par Netflix va-t-il tuer les salles de cinéma ? (même la vôtre)
Par Vincent Lautier - Publié le
Vous le savez, le géant du streaming vient de conclure l'acquisition de Warner Bros Discovery pour près de 83 milliards de dollars. Une opération colossale qui place Batman, Harry Potter et HBO Max sous le même toit que Netflix, et qui fait frémir l'industrie des salles obscures.
Netflix a officialisé vendredi dernier le rachat du studio Warner Bros et de sa plateforme HBO Max après une guerre d'enchères avec Comcast et Paramount. L'opération valorise l'ensemble à 82,7 milliards de dollars en valeur d'entreprise, soit 72 milliards en valeur nette. La finalisation est attendue dans 12 à 18 mois, sous réserve des autorisations des autorités de la concurrence américaines et européennes. Pour Netflix, c'est l'accès à un catalogue légendaire : les franchises DC, Game of Thrones, Matrix, et plus de 300 millions d'abonnés combinés avec les 128 millions de HBO Max.
La réaction des propriétaires de cinémas n'a pas tardé. Cinema United, l'association américaine des exploitants, parle d'une menace sans précédent pour les salles. L'UNIC européenne dénonce un mouvement de concentration préoccupant. En France, Richard Patry, président de la FNCF, espère que les autorités de la concurrence examineront attentivement les conséquences de l'opération. Le problème est simple : Netflix n'a jamais vraiment joué le jeu des sorties en salles. Ted Sarandos, le codirecteur général, avait même qualifié les cinémas de concept dépassé en avril dernier.
Face aux critiques, Sarandos a tenté de rassurer. Netflix honorera les contrats de sortie en salles de Warner Bros jusqu'en 2029 et continuera de distribuer les films au cinéma. Par contre, il compte bien raccourcir les fenêtres d'exclusivité, ces fameux délais entre la sortie en salle et l'arrivée en streaming. Avant la pandémie, un film restait 70 à 90 jours en exclusivité au cinéma. Aujourd'hui, c'est plutôt 30 à 45 jours. Netflix voudrait aller encore plus loin au nom du confort des spectateurs. Sean Baker, le réalisateur oscarisé d'Anora, n'est pas d'accord : il réclame au contraire des fenêtres plus longues et promet d'exiger 100 jours d'exclusivité pour son prochain film.
Difficile de ne pas voir l'ironie de la situation. Netflix, qui a bâti son empire en contournant les salles de cinéma, se retrouve propriétaire d'un des plus grands studios hollywoodiens. Les promesses de Sarandos ressemblent à celles d'un loup qui jure de protéger la bergerie. Les contrats seront honorés jusqu'en 2029, et après ? Le flou est total. Ce qui est certain, c'est que 15 blockbusters Warner par an, ça compte dans le calendrier d'un exploitant. James Cameron lui-même s'est opposé publiquement à cette fusion. Quand le réalisateur d'Avatar tire la sonnette d'alarme, on peut se demander si le grand écran n'est pas en train de vivre ses dernières heures de gloire. Vous en pensez quoi vous ? Vous allez encore au cinéma ?
