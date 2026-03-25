Stephen Colbert va co-écrire un nouveau film Le Seigneur des Anneaux avec Peter Jackson

On en dit quoi ?



Confier l'écriture d'un Seigneur des Anneaux à un présentateur de talk-show, ça peut surprendre. Mais Colbert connaît probablement mieux l'oeuvre de Tolkien que la plupart des scénaristes d'Hollywood, et le fait que Philippa Boyens soit à ses côtés est quand même rassurant. Les six chapitres en question, et Tom Bombadil en particulier, sont toujours une source de frustration pour les fans depuis 2001. Vingt-cinq ans plus tard, c'est peut-être le bon moment pour y remédier.