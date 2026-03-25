Stephen Colbert va co-écrire un nouveau film Le Seigneur des Anneaux avec Peter Jackson
Par Vincent Lautier - Publié le
Warner Bros. vient d'annoncer un nouveau film Le Seigneur des Anneaux intitulé "Shadows of the Past" (les ombres du passé). Le scénario est co-écrit par Stephen Colbert, présentateur du Late Show et fan absolu de Tolkien, avec sa collaboration de Philippa Boyens. Peter Jackson produit. Le film adapte six chapitres du roman jamais portés à l'écran, dont les fameux passages avec Tom Bombadil.
Peter Jackson a dévoilé le projet dans une vidéo publiée sur le compte X de Warner Bros. Le film est né d'une idée de Stephen Colbert, qui travaille sur le scénario avec son fils Peter McGee et Philippa Boyens, la co-scénariste oscarisée de la trilogie originale. Colbert planche sur ce projet depuis deux ans.
L'idée de départ est assez simple : dans La Communauté de l'Anneau, six chapitres du roman de Tolkien n'avaient pas été adaptés par Peter Jackson en 2001. Ce sont les chapitres III à VIII, de "Trois c'est compagnie" à "Brouillard sur les Hauts des Galgals". On y retrouve la rencontre avec les Elfes en route vers les Havres Gris, le passage par la Vieille Forêt, et surtout Tom Bombadil, un personnage culte du livre que les fans réclamaient depuis des années.
L'histoire se déroule quatorze ans après le départ de Frodon vers les Havres Gris. Sam, Merry et Pippin se retrouvent en Comté et décident, pour honorer sa mémoire, de refaire les premiers pas de leur aventure. En parallèle, Elanor, la fille de Sam désormais adolescente, découvre un secret... enfoui et cherche à comprendre pourquoi la Guerre de l'Anneau a failli être perdue avant même d'avoir commencé.
Le film s'inscrit dans la continuité de la trilogie originale de Peter Jackson et viendra après La Chasse au Gollum, un autre long-métrage prévu pour le 17 décembre 2027, réalisé par Andy Serkis. Shadows of the Past n'a pas encore de date de sortie annoncée.
Colbert est connu depuis longtemps pour sa passion encyclopédique de l'oeuvre de Tolkien. Il avait fait un caméo dans Le Hobbit : La Désolation de Smaug en 2013 et réalisé un court-métrage intitulé Darrylgorn en 2019, tourné en Terre du Milieu. Le Late Show doit s'arrêter en mai 2026, ce qui libère visiblement du temps pour l'écriture.
Confier l'écriture d'un Seigneur des Anneaux à un présentateur de talk-show, ça peut surprendre. Mais Colbert connaît probablement mieux l'oeuvre de Tolkien que la plupart des scénaristes d'Hollywood, et le fait que Philippa Boyens soit à ses côtés est quand même rassurant. Les six chapitres en question, et Tom Bombadil en particulier, sont toujours une source de frustration pour les fans depuis 2001. Vingt-cinq ans plus tard, c'est peut-être le bon moment pour y remédier.
Six chapitres oubliés de la Communauté de l'Anneau
Peter Jackson a dévoilé le projet dans une vidéo publiée sur le compte X de Warner Bros. Le film est né d'une idée de Stephen Colbert, qui travaille sur le scénario avec son fils Peter McGee et Philippa Boyens, la co-scénariste oscarisée de la trilogie originale. Colbert planche sur ce projet depuis deux ans.
L'idée de départ est assez simple : dans La Communauté de l'Anneau, six chapitres du roman de Tolkien n'avaient pas été adaptés par Peter Jackson en 2001. Ce sont les chapitres III à VIII, de "Trois c'est compagnie" à "Brouillard sur les Hauts des Galgals". On y retrouve la rencontre avec les Elfes en route vers les Havres Gris, le passage par la Vieille Forêt, et surtout Tom Bombadil, un personnage culte du livre que les fans réclamaient depuis des années.
Sam, Merry, Pippin et la fille de Sam
L'histoire se déroule quatorze ans après le départ de Frodon vers les Havres Gris. Sam, Merry et Pippin se retrouvent en Comté et décident, pour honorer sa mémoire, de refaire les premiers pas de leur aventure. En parallèle, Elanor, la fille de Sam désormais adolescente, découvre un secret... enfoui et cherche à comprendre pourquoi la Guerre de l'Anneau a failli être perdue avant même d'avoir commencé.
Le film s'inscrit dans la continuité de la trilogie originale de Peter Jackson et viendra après La Chasse au Gollum, un autre long-métrage prévu pour le 17 décembre 2027, réalisé par Andy Serkis. Shadows of the Past n'a pas encore de date de sortie annoncée.
Un présentateur TV devenu scénariste de la Terre du Milieu
Colbert est connu depuis longtemps pour sa passion encyclopédique de l'oeuvre de Tolkien. Il avait fait un caméo dans Le Hobbit : La Désolation de Smaug en 2013 et réalisé un court-métrage intitulé Darrylgorn en 2019, tourné en Terre du Milieu. Le Late Show doit s'arrêter en mai 2026, ce qui libère visiblement du temps pour l'écriture.
On en dit quoi ?
Confier l'écriture d'un Seigneur des Anneaux à un présentateur de talk-show, ça peut surprendre. Mais Colbert connaît probablement mieux l'oeuvre de Tolkien que la plupart des scénaristes d'Hollywood, et le fait que Philippa Boyens soit à ses côtés est quand même rassurant. Les six chapitres en question, et Tom Bombadil en particulier, sont toujours une source de frustration pour les fans depuis 2001. Vingt-cinq ans plus tard, c'est peut-être le bon moment pour y remédier.