Disney+ ressuscite Casper en série live-action avec Steven Spielberg à la production

On en dit quoi ?



C'est l'un des projets nostalgie les plus solides annoncés par Disney+ depuis longtemps. Avoir Spielberg sur ce remake n'est pas anodin, ça donne une crédibilité au projet. Le risque, c'est de tomber dans la copie un peu trop appuyée de Wednesday, qui marche tellement bien que tout le monde veut désormais son équivalent. Mais bon, l'équipe de Goosebumps connaît bien le mélange peur soft et humour pour ados, et ça pourrait fonctionner. Petite inquiétude quand même : Casper était d'abord un fantôme attachant et un peu mélancolique. Si la série bascule trop dans le gothique cool, elle pourrait perdre l'âme du personnage en route.