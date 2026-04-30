Disney+ ressuscite Casper en série live-action avec Steven Spielberg à la production
Par Vincent Lautier - Publié le
Disney+ vient de l'emporter face à quatre autres plateformes pour s'offrir une nouvelle série live-action de Casper. Steven Spielberg reprend son rôle de producteur exécutif, comme il l'avait fait pour le film de 1995. Aux commandes, Rob Letterman et Hilary Winston, déjà responsables de la série Goosebumps. Et le ton promis est plutôt sombre, façon
Casper, créé en 1945, a connu son grand moment de gloire au cinéma avec le film de 1995 réalisé par Brad Silberling et porté par la merveilleuse Christina Ricci. Trente ans plus tard, le petit fantôme s'apprête à revenir, cette fois en série. Le projet n'est pas tout neuf : il avait été lancé en 2022 pour Peacock avec la scénariste Kai Yu Wu, sans aboutir. UCP, filiale d'Universal Studio Group, et DreamWorks Animation TV ont relancé le chantier, et Disney+ a fini par décrocher le projet à l'issue d'une enchère qui a opposé cinq plateformes.
C'est Rob Letterman (Detective Pikachu, Goosebumps) qui réalisera la série, en plus d'en signer l'écriture avec Hilary Winston (Community, Goosebumps). Les deux producteurs ont déjà bossé ensemble sur l'adaptation Disney+ des livres de R.L. Stine, qui mêlait horreur familiale et humour noir avec un certain succès. Steven Spielberg, qui avait produit le film de 1995, retrouve donc une vieille connaissance, le tout sous la bannière de DreamWorks Animation TV. Côté effets visuels, la production confirme que Casper sera comme en 1995 incarné en CGI plutôt qu'en marionnette ou en costume.
La grande différence avec le film de 1995, c'est le ton. Disney+ vise clairement la même cible que Netflix avec Wednesday, la série Tim Burton qui a redonné un coup de jeune à la famille Addams en jouant la carte du gothique adolescent. La plateforme veut moderniser le mythe du fantôme amical en y injectant une touche plus inquiétante, sans verser dans l'horreur pure. Côté planning, aucune date de sortie ni casting n'ont été communiqués pour le moment, le projet en est à ses balbutiements.
C'est l'un des projets nostalgie les plus solides annoncés par Disney+ depuis longtemps. Avoir Spielberg sur ce remake n'est pas anodin, ça donne une crédibilité au projet. Le risque, c'est de tomber dans la copie un peu trop appuyée de Wednesday, qui marche tellement bien que tout le monde veut désormais son équivalent. Mais bon, l'équipe de Goosebumps connaît bien le mélange peur soft et humour pour ados, et ça pourrait fonctionner. Petite inquiétude quand même : Casper était d'abord un fantôme attachant et un peu mélancolique. Si la série bascule trop dans le gothique cool, elle pourrait perdre l'âme du personnage en route.
Mercredi.
Le fantôme amical passe au format série
Casper, créé en 1945, a connu son grand moment de gloire au cinéma avec le film de 1995 réalisé par Brad Silberling et porté par la merveilleuse Christina Ricci. Trente ans plus tard, le petit fantôme s'apprête à revenir, cette fois en série. Le projet n'est pas tout neuf : il avait été lancé en 2022 pour Peacock avec la scénariste Kai Yu Wu, sans aboutir. UCP, filiale d'Universal Studio Group, et DreamWorks Animation TV ont relancé le chantier, et Disney+ a fini par décrocher le projet à l'issue d'une enchère qui a opposé cinq plateformes.
L'équipe de Goosebumps aux commandes
C'est Rob Letterman (Detective Pikachu, Goosebumps) qui réalisera la série, en plus d'en signer l'écriture avec Hilary Winston (Community, Goosebumps). Les deux producteurs ont déjà bossé ensemble sur l'adaptation Disney+ des livres de R.L. Stine, qui mêlait horreur familiale et humour noir avec un certain succès. Steven Spielberg, qui avait produit le film de 1995, retrouve donc une vieille connaissance, le tout sous la bannière de DreamWorks Animation TV. Côté effets visuels, la production confirme que Casper sera comme en 1995 incarné en CGI plutôt qu'en marionnette ou en costume.
Un virage sombre, façon Wednesday
La grande différence avec le film de 1995, c'est le ton. Disney+ vise clairement la même cible que Netflix avec Wednesday, la série Tim Burton qui a redonné un coup de jeune à la famille Addams en jouant la carte du gothique adolescent. La plateforme veut moderniser le mythe du fantôme amical en y injectant une touche plus inquiétante, sans verser dans l'horreur pure. Côté planning, aucune date de sortie ni casting n'ont été communiqués pour le moment, le projet en est à ses balbutiements.
On en dit quoi ?
C'est l'un des projets nostalgie les plus solides annoncés par Disney+ depuis longtemps. Avoir Spielberg sur ce remake n'est pas anodin, ça donne une crédibilité au projet. Le risque, c'est de tomber dans la copie un peu trop appuyée de Wednesday, qui marche tellement bien que tout le monde veut désormais son équivalent. Mais bon, l'équipe de Goosebumps connaît bien le mélange peur soft et humour pour ados, et ça pourrait fonctionner. Petite inquiétude quand même : Casper était d'abord un fantôme attachant et un peu mélancolique. Si la série bascule trop dans le gothique cool, elle pourrait perdre l'âme du personnage en route.