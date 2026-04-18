Disney lance Infinity Vision, son propre label pour les salles de cinéma premium
Par Vincent Lautier - Publié le
Disney a dévoilé Infinity Vision au CinemaCon, un label de certification pour les salles de cinéma qui répondent à des critères de taille d'écran, de projection laser et de son. L'objectif est de concurrencer IMAX avec sa propre marque premium. Le lancement est prévu en septembre avec la ressortie d'Avengers: Endgame, qui contiendra des images inédites.
Attention, Infinity Vision n'est pas un nouveau projecteur ni un format d'image inédit. C'est un label de certification que Disney va accorder aux salles de cinéma qui remplissent un cahier des charges précis : un écran d'au moins 15 mètres de large, une projection laser, et un système audio 7.1 signé Dolby. En clair, Disney va apposer son logo sur des salles qui, pour la plupart, existent déjà et projettent déjà en grand format. Environ 75 salles sont déjà identifiées aux Etats-Unis, et environ 300 dans le reste du monde. Les salles certifiées afficheront une signalétique Infinity Vision, en ligne comme sur place.
Le calendrier de lancement n'est pas un hasard. Disney prévoit de démarrer Infinity Vision avec la ressortie d'Avengers: Endgame le 25 septembre 2026, suivie de la sortie d'Avengers: Doomsday le 18 décembre. Les frères Russo ont annoncé que la version Infinity Vision d'Endgame contiendrait des images inédites, histoire de motiver les spectateurs à repasser en caisse six ans après.
C'est aussi une manière de donner de la visibilité au label juste avant la grosse sortie de fin d'année. Et visiblement, Disney compte bien s'appuyer sur Marvel pour installer Infinity Vision dans les habitudes du public, avant de l'étendre aux autres studios du groupe (Pixar, Star Wars, 20th Century).
Pour l'instant, Disney n'a communiqué aucune liste précise de salles certifiées en dehors des Etats-Unis. On sait que 300 salles sont prévues à l'international, mais aucun détail par pays. En France, des chaînes comme Pathé ou UGC disposent déjà de salles grand format (ICE, Dolby Cinema) qui pourraient a priori répondre aux critères d'Infinity Vision. Mais rien n'a été confirmé pour le moment.
Alors certes, l'idée de mettre en place un label maison pour l'expérience cinéma premium est plutôt maline de la part de Disney. En clair, ce n'est pas une avancée technique, c'est du marketing. Les salles qui seront certifiées Infinity Vision projettent déjà en grand format avec du son surround et de la projection laser. Disney ne fait que poser son logo dessus. Le vrai sujet, c'est de savoir si ce label va peser dans le choix des spectateurs entre une salle IMAX et une salle Infinity Vision pour voir Avengers: Doomsday. Et pour la France, tant qu'on n'a pas la liste des cinémas certifiés, c'est un peu tôt pour s'emballer.
Un label, pas une technologie
Attention, Infinity Vision n'est pas un nouveau projecteur ni un format d'image inédit. C'est un label de certification que Disney va accorder aux salles de cinéma qui remplissent un cahier des charges précis : un écran d'au moins 15 mètres de large, une projection laser, et un système audio 7.1 signé Dolby. En clair, Disney va apposer son logo sur des salles qui, pour la plupart, existent déjà et projettent déjà en grand format. Environ 75 salles sont déjà identifiées aux Etats-Unis, et environ 300 dans le reste du monde. Les salles certifiées afficheront une signalétique Infinity Vision, en ligne comme sur place.
Avengers en tête de gondole
Le calendrier de lancement n'est pas un hasard. Disney prévoit de démarrer Infinity Vision avec la ressortie d'Avengers: Endgame le 25 septembre 2026, suivie de la sortie d'Avengers: Doomsday le 18 décembre. Les frères Russo ont annoncé que la version Infinity Vision d'Endgame contiendrait des images inédites, histoire de motiver les spectateurs à repasser en caisse six ans après.
C'est aussi une manière de donner de la visibilité au label juste avant la grosse sortie de fin d'année. Et visiblement, Disney compte bien s'appuyer sur Marvel pour installer Infinity Vision dans les habitudes du public, avant de l'étendre aux autres studios du groupe (Pixar, Star Wars, 20th Century).
Et la France dans tout ça ?
Pour l'instant, Disney n'a communiqué aucune liste précise de salles certifiées en dehors des Etats-Unis. On sait que 300 salles sont prévues à l'international, mais aucun détail par pays. En France, des chaînes comme Pathé ou UGC disposent déjà de salles grand format (ICE, Dolby Cinema) qui pourraient a priori répondre aux critères d'Infinity Vision. Mais rien n'a été confirmé pour le moment.
On en dit quoi ?
Alors certes, l'idée de mettre en place un label maison pour l'expérience cinéma premium est plutôt maline de la part de Disney. En clair, ce n'est pas une avancée technique, c'est du marketing. Les salles qui seront certifiées Infinity Vision projettent déjà en grand format avec du son surround et de la projection laser. Disney ne fait que poser son logo dessus. Le vrai sujet, c'est de savoir si ce label va peser dans le choix des spectateurs entre une salle IMAX et une salle Infinity Vision pour voir Avengers: Doomsday. Et pour la France, tant qu'on n'a pas la liste des cinémas certifiés, c'est un peu tôt pour s'emballer.