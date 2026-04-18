Disney lance Infinity Vision, son propre label pour les salles de cinéma premium

On en dit quoi ?



Alors certes, l'idée de mettre en place un label maison pour l'expérience cinéma premium est plutôt maline de la part de Disney. En clair, ce n'est pas une avancée technique, c'est du marketing. Les salles qui seront certifiées Infinity Vision projettent déjà en grand format avec du son surround et de la projection laser. Disney ne fait que poser son logo dessus. Le vrai sujet, c'est de savoir si ce label va peser dans le choix des spectateurs entre une salle IMAX et une salle Infinity Vision pour voir Avengers: Doomsday. Et pour la France, tant qu'on n'a pas la liste des cinémas certifiés, c'est un peu tôt pour s'emballer.