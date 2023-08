Netflix teste son service de jeux sur Mac, PC et smartTV (mais pas sur l'Apple TV)

Extension de la phase de tests

Pas de tests sur Apple TV

Jouer à des jeux Netflix avec l'iPhone en manette !

Bientôt disponible sur Netflix. Jouez à des jeux sur votre téléviseur avec le contrôleur de jeu Netflix. Cette application Game Controller se couple avec votre téléviseur et vous permet de jouer à des jeux sur Netflix à l'aide de votre téléphone ou de votre appareil mobile.

Une nouvelle stratégie de jeux vidéo

Netflix Game Controller Netflix, Inc. Télécharger

En effet la firme a annoncé aujourd'hui qu'ellePour le moment, seuld’abonnés peuvent se rendre sur le site Netflix.com depuis un navigateur et jouer à un des deux jeux test (Oxenfree et Molehew's Mining Adventure) depuis un PC ou un Mac. Ces derniers peuvent être joués avec un clavier et une souris.Au niveau des téléviseurs, Netflix précise que les jeux sont accessibles via les appareils suivants :. Pour le moment, on notera surtout que, mais apparemment d’autres appareils seront ajoutés.Sur les TV, on peut utiliser l'application Netflix Game Controller, qui est disponible pour iPhone et Android. L'application publiée la semaine dernière permet de jumeler un smartphone avec un téléviseur pour jouer à des jeux Netflix.En effet, pour le moment, Netflix Game Controller estdès à présent sur l'App Store mais elle ne propose pas grande chose pour le moment (on se doute que cela ne saurait tarder).Sur le site d'Apple, le descriptif de la manette de jeu Netflix comprend ce texte plutôt laconique :D'après, le code de l'application Netflix cachait quelques très intéressantes références. Jusqu'à présent, les jeux ne sont disponibles que sur les smartphones et les tablettes.. Même si ce n’est pas une idée nouvelle, cela permettrait de booster les titres de la plateforme.A priori, la firme chercherait à moyen / long terme à s'installer sur le cloud gaming afin de permettre aux abonnés de jouer sur tous les appareils sur lesquels ils profitent de Netflix.En effet, les titres proposés actuellement nécessitent de passer par l'App Store ou le Google Play Store pour en profiter.D'après une étude d'Apptopia, une moyenne de 1,7 million de personnes y joueraient, ce qui représente moins de 1 % des 221 millions d'abonnés de la société. Au total, les jeux auraient été téléchargés 23,3 millions de fois.