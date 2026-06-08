WWDC 2026 : Little Finder Guy devient un pin's collector officiel
Par Laurence - Publié le
Après avoir accompagné le lancement du MacBook Neo ces derniers mois, le désormais célèbre Little Finder Guy revient donc pour à l’occasion de la WWDC 2026. Cette fois, le petit personnage inspiré de l’icône historique du Finder quitte l’écran pour devenir un véritable objet de collection. Les premiers participants présents à Apple Park ont en effet découvert un pin's exclusif à son effigie dans leur sac de bienvenue.
Pour rappel, Little Finder Guy est né grâce à la campagne marketing du MacBook Neo. Apple avait alors détourné l’emblématique visage du Finder pour créer une petite mascotte animée particulièrement attachante, rapidement adoptée par une partie de la communauté Apple.
Le personnage est apparu dans plusieurs vidéos promotionnelles du MacBook Neo ainsi que dans différents fonds d’écran officiels diffusés par la firme. Au fil des mois, ce petit personnage est devenu l’une des figures les plus sympathiques de l’univers Apple de ces derniers temps.
C’est le créateur de contenu Canoopsy qui a dévoilé sur les réseaux sociaux le contenu du traditionnel sac remis aux développeurs présents physiquement à Apple Park pour la WWDC 2026.
Parmi les cadeaux distribués figurent un tote bag, une gourde, plusieurs autocollants ainsi qu’un ensemble de pin's émaillés. C’est dans cette collection que l’on retrouve pour la première fois Little Finder Guy sous forme d’objet physique, qui risque rapidement de devenir un objet recherché par les collectionneurs Apple et de se retrouver sur eBay. Un clin d’œil particulièrement apprécié par les développeurs qui suivent de près l’évolution de la mascotte depuis son apparition.
Ces dernières semaines, Apple a multiplié les références au personnage. La firme l’a notamment intégré à l’application Apple Developer utilisée pour suivre la WWDC.
Little Finder Guy semble ainsi rejoindre progressivement la galerie des symboles visuels utilisés par Apple pour renforcer l’identité de certains produits ou événements. Une démarche assez rare pour une entreprise qui a longtemps évité de créer des mascottes officielles. Certains spéculent (espèrent ?) d'ailleurs sur ses liens avec Siri, voire la possibilité d'incarner l'assistant personnel !
Au-delà du simple gadget, ce pin's confirme qu’Apple semble vouloir capitaliser sur le succès inattendu de Little Finder Guy. Un personnage créé pour une campagne marketing de la firme aura rarement suscité autant de sympathie au sein de la communauté Apple. Reste maintenant à voir si cette mascotte continuera d’accompagner le MacBook Neo dans les prochains mois ou si Apple lui réservera un rôle plus large dans son univers logiciel et matériel.
Cette apparition intervient alors que la WWDC 2026 débute officiellement ce soir à 19h00 (heure française) à Cupertino. La keynote d’ouverture permettra de découvrir iOS 27, macOS 27, watchOS 27, visionOS 27 ainsi que les nombreuses nouveautés attendues autour d’Apple Intelligence et du nouveau Siri.
La star inattendue du MacBook Neo
Pour rappel, Little Finder Guy est né grâce à la campagne marketing du MacBook Neo. Apple avait alors détourné l’emblématique visage du Finder pour créer une petite mascotte animée particulièrement attachante, rapidement adoptée par une partie de la communauté Apple.
Le personnage est apparu dans plusieurs vidéos promotionnelles du MacBook Neo ainsi que dans différents fonds d’écran officiels diffusés par la firme. Au fil des mois, ce petit personnage est devenu l’une des figures les plus sympathiques de l’univers Apple de ces derniers temps.
Un pin's exclusif pour les participants de la WWDC
C’est le créateur de contenu Canoopsy qui a dévoilé sur les réseaux sociaux le contenu du traditionnel sac remis aux développeurs présents physiquement à Apple Park pour la WWDC 2026.
Parmi les cadeaux distribués figurent un tote bag, une gourde, plusieurs autocollants ainsi qu’un ensemble de pin's émaillés. C’est dans cette collection que l’on retrouve pour la première fois Little Finder Guy sous forme d’objet physique, qui risque rapidement de devenir un objet recherché par les collectionneurs Apple et de se retrouver sur eBay. Un clin d’œil particulièrement apprécié par les développeurs qui suivent de près l’évolution de la mascotte depuis son apparition.
Apple mise sur sa nouvelle icône
Ces dernières semaines, Apple a multiplié les références au personnage. La firme l’a notamment intégré à l’application Apple Developer utilisée pour suivre la WWDC.
Little Finder Guy semble ainsi rejoindre progressivement la galerie des symboles visuels utilisés par Apple pour renforcer l’identité de certains produits ou événements. Une démarche assez rare pour une entreprise qui a longtemps évité de créer des mascottes officielles. Certains spéculent (espèrent ?) d'ailleurs sur ses liens avec Siri, voire la possibilité d'incarner l'assistant personnel !
Qu’en penser ?
Au-delà du simple gadget, ce pin's confirme qu’Apple semble vouloir capitaliser sur le succès inattendu de Little Finder Guy. Un personnage créé pour une campagne marketing de la firme aura rarement suscité autant de sympathie au sein de la communauté Apple. Reste maintenant à voir si cette mascotte continuera d’accompagner le MacBook Neo dans les prochains mois ou si Apple lui réservera un rôle plus large dans son univers logiciel et matériel.
Cette apparition intervient alors que la WWDC 2026 débute officiellement ce soir à 19h00 (heure française) à Cupertino. La keynote d’ouverture permettra de découvrir iOS 27, macOS 27, watchOS 27, visionOS 27 ainsi que les nombreuses nouveautés attendues autour d’Apple Intelligence et du nouveau Siri.