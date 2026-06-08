WWDC 2026 : Little Finder Guy devient un pin's collector officiel

La star inattendue du MacBook Neo

Un pin's exclusif pour les participants de la WWDC

Apple mise sur sa nouvelle icône

Qu’en penser ?



Au-delà du simple gadget, ce pin's confirme qu’Apple semble vouloir capitaliser sur le succès inattendu de Little Finder Guy. Un personnage créé pour une campagne marketing de la firme aura rarement suscité autant de sympathie au sein de la communauté Apple. Reste maintenant à voir si cette mascotte continuera d’accompagner le MacBook Neo dans les prochains mois ou si Apple lui réservera un rôle plus large dans son univers logiciel et matériel.



Cette apparition intervient alors que la WWDC 2026 débute officiellement ce soir à 19h00 (heure française) à Cupertino. La keynote d’ouverture permettra de découvrir iOS 27, macOS 27, watchOS 27, visionOS 27 ainsi que les nombreuses nouveautés attendues autour d’Apple Intelligence et du nouveau Siri.

Pour rappel, Little Finder Guy est né grâce à la. Apple avait alorspour créer une petite mascotte animée particulièrement attachante, rapidement adoptée par une partie de la communauté Apple.Le personnage est apparu dansainsi que dans. Au fil des mois, ce petit personnage est devenu l’une des figures les plus sympathiques de l’univers Apple de ces derniers temps.C’est le créateur de contenu Canoopsy qui a dévoilé sur les réseaux sociaux le contenu duParmi les cadeaux distribués figurent. C’est dans cette collection que l’on retrouve pour la première fois Little Finder Guy sous forme d’objet physique, qui risque rapidement de devenir un objet recherché par les collectionneurs Apple et de se retrouver sur eBay. Un clin d’œil particulièrement apprécié par les développeurs qui suivent de près l’évolution de la mascotte depuis son apparition.Ces dernières semaines,. La firme l’a notammentutilisée pour suivre la WWDC.Little Finder Guy semble ainsi rejoindre progressivement la galerie des symboles visuels utilisés par Apple pour renforcer l’identité de certains produits ou événements. Une démarche assezCertains spéculent (espèrent ?) d'ailleurs sur ses liens avec Siri, voire la possibilité d'incarner l'assistant personnel !