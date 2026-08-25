Harry Potter : Jon Snow de Game of Thrones débarque à Poudlard pour la saison 2
Par Vincent Lautier - Publié le
La série Harry Potter de HBO n'a pas encore diffusé le moindre épisode qu'elle change déjà un visage de son casting. Nicholas Hoult, prévu pour jouer le professeur Gilderoy Lockhart dans la saison 2, a jeté l'éponge. Pour le remplacer, HBO a dégainé une belle pointure, Kit Harington, alias Jon Snow dans Game of Thrones.
Nicholas Hoult avait été annoncé il y a à peine deux semaines pour incarner Lockhart, ce professeur de Défense contre les forces du Mal aussi vantard qu'imposteur qui tient une place centrale dans La Chambre des secrets, le tome que la saison 2 doit adapter. Sauf qu'il a finalement renoncé au projet. La raison officielle tient en deux mots, conflit d'agenda, puisque l'acteur, très demandé et déjà occupé à camper Lex Luthor dans le nouvel univers DC, n'avait plus les créneaux nécessaires, surtout après le léger décalage des dates de tournage prévu pour cet automne.
HBO n'a pas traîné pour trouver la parade, en confiant le rôle à Kit Harington, le visage de Jon Snow dans Game of Thrones. Un choix qui a de quoi surprendre au premier abord, tant on associe l'acteur à des personnages sobres et tourmentés plutôt qu'aux sourires ultrabright d'un Lockhart. Mais Harington connaît le personnage bien mieux qu'on ne l'imagine, puisqu'il lui a déjà prêté sa voix dans la récente adaptation audio intégrale des romans. De la voix au visage, il n'y avait qu'un pas, qui vient donc d'être franchi.
Pour Harington, l'affaire sent bon le retour aux sources, lui qui a passé des années sur HBO à combattre les Marcheurs blancs avant d'enchaîner avec la série Industry. D'après Deadline, le comédien s'est montré franchement emballé à l'idée de reprendre le rôle, et son emploi du temps bien plus léger que celui de Hoult règle l'équation d'un coup. La saison 2 tourne cet automne, tandis que les premiers épisodes de la série, eux, débarqueront dès le 25 décembre sur HBO.
Voir Jon Snow troquer son épée contre la baguette d'un professeur mythomane a quelque chose de réjouissant, et c'est plutôt malin de la part de HBO de piocher un visage aussi identifiable pour rassurer les fans avant le lancement. On regrette juste un peu le pari plus gonflé qu'aurait été Nicholas Hoult, taillé pour les faux-semblants de Lockhart, mais Harington part avec l'avantage de connaître déjà son personnage par coeur. Rendez-vous à Noël pour juger la copie.
Un départ avant même d'être arrivé
Nicholas Hoult avait été annoncé il y a à peine deux semaines pour incarner Lockhart, ce professeur de Défense contre les forces du Mal aussi vantard qu'imposteur qui tient une place centrale dans La Chambre des secrets, le tome que la saison 2 doit adapter. Sauf qu'il a finalement renoncé au projet. La raison officielle tient en deux mots, conflit d'agenda, puisque l'acteur, très demandé et déjà occupé à camper Lex Luthor dans le nouvel univers DC, n'avait plus les créneaux nécessaires, surtout après le léger décalage des dates de tournage prévu pour cet automne.
Jon Snow reprend le flambeau
HBO n'a pas traîné pour trouver la parade, en confiant le rôle à Kit Harington, le visage de Jon Snow dans Game of Thrones. Un choix qui a de quoi surprendre au premier abord, tant on associe l'acteur à des personnages sobres et tourmentés plutôt qu'aux sourires ultrabright d'un Lockhart. Mais Harington connaît le personnage bien mieux qu'on ne l'imagine, puisqu'il lui a déjà prêté sa voix dans la récente adaptation audio intégrale des romans. De la voix au visage, il n'y avait qu'un pas, qui vient donc d'être franchi.
Un retour gagnant-gagnant pour HBO
Pour Harington, l'affaire sent bon le retour aux sources, lui qui a passé des années sur HBO à combattre les Marcheurs blancs avant d'enchaîner avec la série Industry. D'après Deadline, le comédien s'est montré franchement emballé à l'idée de reprendre le rôle, et son emploi du temps bien plus léger que celui de Hoult règle l'équation d'un coup. La saison 2 tourne cet automne, tandis que les premiers épisodes de la série, eux, débarqueront dès le 25 décembre sur HBO.
On en dit quoi ?
Voir Jon Snow troquer son épée contre la baguette d'un professeur mythomane a quelque chose de réjouissant, et c'est plutôt malin de la part de HBO de piocher un visage aussi identifiable pour rassurer les fans avant le lancement. On regrette juste un peu le pari plus gonflé qu'aurait été Nicholas Hoult, taillé pour les faux-semblants de Lockhart, mais Harington part avec l'avantage de connaître déjà son personnage par coeur. Rendez-vous à Noël pour juger la copie.