Harry Potter : Jon Snow de Game of Thrones débarque à Poudlard pour la saison 2

On en dit quoi ?



Voir Jon Snow troquer son épée contre la baguette d'un professeur mythomane a quelque chose de réjouissant, et c'est plutôt malin de la part de HBO de piocher un visage aussi identifiable pour rassurer les fans avant le lancement. On regrette juste un peu le pari plus gonflé qu'aurait été Nicholas Hoult, taillé pour les faux-semblants de Lockhart, mais Harington part avec l'avantage de connaître déjà son personnage par coeur. Rendez-vous à Noël pour juger la copie.