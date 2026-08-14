Interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans : le Conseil constitutionnel censure

« Dès lors, le législateur ne pouvait, sans méconnaître la liberté d'expression et de communication, instituer une interdiction de portée générale ayant pour effet de priver des mineurs de leur liberté d'accès à de nombreux services de communication en ligne, sans considération ni de la situation du mineur ni des risques propres à ces services. »

Qu’en penser ?



Cette censure constitue surtout un sérieux revers pour la stratégie française de protection des plus jeunes sur Internet. Fixer une limite d’âge paraît relativement simple sur le papier ; la faire respecter sans imposer à l’ensemble des internautes des contrôles d’identité ou des dispositifs trop intrusifs l’est beaucoup moins. Le débat devrait d’ailleurs rapidement se déplacer au niveau européen, où plusieurs pistes sont déjà étudiées pour mieux encadrer l’arrivée des enfants et adolescents sur les plateformes. À noter enfin que le Conseil constitutionnel n’était saisi que de l’article premier : l’interdiction du téléphone portable au lycée prévue dans le même texte n’était donc pas concernée par cette décision