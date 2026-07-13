Letterboxd est à vendre pour 250 millions
Par Vincent Lautier - Publié le
Letterboxd, ce réseau social où des millions de passionnés notent et commentent les films qu'ils voient, serait à vendre. La plateforme aimerait trouver environ 250 millions de dollars, soit quelque 215 millions d'euros, et Netflix, Sony ou Paramount pourraient bien mettre la main dessus. La communauté, elle, retient son souffle.
Si le nom ne vous dit rien, imaginez un Instagram réservé au cinéma. Fondé en 2011, Letterboxd laisse chacun tenir le journal des films qu'il regarde, leur mettre une note sur cinq étoiles, écrire des critiques et partager ses listes, sans messagerie ni photos de vacances pour polluer le tout. Et ça marche fort. La plateforme revendique plus de 30 millions de membres, dont 10 millions arrivés sur la seule année 2025, une ascension qui a fini par attirer les gros portefeuilles. Pour situer l'envolée, la holding canadienne Tiny avait pris 60 pour cent du capital en 2023 sur une valorisation de 50 à 60 millions de dollars, cinq fois moins qu'aujourd'hui, deux ans plus tard à peine.
Le processus serait piloté par la banque LionTree, et le casting des prétendants a de quoi surprendre. Il y a les gros bras du cinéma et du streaming, Netflix, Sony Pictures et Paramount Skydance, mais aussi des invités plus inattendus, du fonds d'investissement TPG à Alexis Ohanian, le cofondateur de Reddit, sans oublier Versant, la maison mère de Rotten Tomatoes et Fandango. Rien n'est signé pour autant. Les deux cofondateurs qui ont lancé le site conservent 40 pour cent des parts et seraient de la décision finale, un détail qui pourrait bien changer la donne au moment de choisir à qui vendre son bébé.
Là où le bât blesse, c'est que toute la valeur de Letterboxd tient à sa neutralité. On y va pour des avis sincères, pas pour une vitrine promo. Alors voir un studio comme Sony ou Paramount, voire un diffuseur comme Netflix, s'offrir l'endroit précis où l'on juge leurs propres films, ça ressemble à un sacré conflit d'intérêts. La plateforme a en plus lancé un service de location de films en ligne, ce qui la rend encore plus appétissante pour un géant du streaming en quête de spectateurs fidèles. On comprend l'envie d'acheter. On comprend tout autant la trouille des utilisateurs.
Passer de 50 à 250 millions en deux ans, c'est la preuve qu'une communauté fidèle vaut de l'or aux yeux des grands studios. Sauf que ces communautés survivent rarement bien à un rachat par ceux-là mêmes qu'elles passent leur temps à noter. Si un studio ou Netflix l'emporte, on croise les doigts pour que les étoiles restent honnêtes.
Un petit réseau devenu grand
Si le nom ne vous dit rien, imaginez un Instagram réservé au cinéma. Fondé en 2011, Letterboxd laisse chacun tenir le journal des films qu'il regarde, leur mettre une note sur cinq étoiles, écrire des critiques et partager ses listes, sans messagerie ni photos de vacances pour polluer le tout. Et ça marche fort. La plateforme revendique plus de 30 millions de membres, dont 10 millions arrivés sur la seule année 2025, une ascension qui a fini par attirer les gros portefeuilles. Pour situer l'envolée, la holding canadienne Tiny avait pris 60 pour cent du capital en 2023 sur une valorisation de 50 à 60 millions de dollars, cinq fois moins qu'aujourd'hui, deux ans plus tard à peine.
Beaucoup de monde autour de la table
Le processus serait piloté par la banque LionTree, et le casting des prétendants a de quoi surprendre. Il y a les gros bras du cinéma et du streaming, Netflix, Sony Pictures et Paramount Skydance, mais aussi des invités plus inattendus, du fonds d'investissement TPG à Alexis Ohanian, le cofondateur de Reddit, sans oublier Versant, la maison mère de Rotten Tomatoes et Fandango. Rien n'est signé pour autant. Les deux cofondateurs qui ont lancé le site conservent 40 pour cent des parts et seraient de la décision finale, un détail qui pourrait bien changer la donne au moment de choisir à qui vendre son bébé.
Le problème du renard dans le poulailler
Là où le bât blesse, c'est que toute la valeur de Letterboxd tient à sa neutralité. On y va pour des avis sincères, pas pour une vitrine promo. Alors voir un studio comme Sony ou Paramount, voire un diffuseur comme Netflix, s'offrir l'endroit précis où l'on juge leurs propres films, ça ressemble à un sacré conflit d'intérêts. La plateforme a en plus lancé un service de location de films en ligne, ce qui la rend encore plus appétissante pour un géant du streaming en quête de spectateurs fidèles. On comprend l'envie d'acheter. On comprend tout autant la trouille des utilisateurs.
On en dit quoi ?
Passer de 50 à 250 millions en deux ans, c'est la preuve qu'une communauté fidèle vaut de l'or aux yeux des grands studios. Sauf que ces communautés survivent rarement bien à un rachat par ceux-là mêmes qu'elles passent leur temps à noter. Si un studio ou Netflix l'emporte, on croise les doigts pour que les étoiles restent honnêtes.