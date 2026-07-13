Letterboxd est à vendre pour 250 millions

On en dit quoi ?



Passer de 50 à 250 millions en deux ans, c'est la preuve qu'une communauté fidèle vaut de l'or aux yeux des grands studios. Sauf que ces communautés survivent rarement bien à un rachat par ceux-là mêmes qu'elles passent leur temps à noter. Si un studio ou Netflix l'emporte, on croise les doigts pour que les étoiles restent honnêtes.