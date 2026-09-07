ZEvent 2026 : plus de 1,7 million de dons et 33 millions d’euros récoltés
Par Laurence - Publié le
Pour sa dernière édition, le ZEvent 2026 s’est achevé dans la nuit de dimanche à lundi avec un compteur incroyable. Le marathon caritatif organisé à Montpellier a récolté exactement 32 891 874 euros, soit quasiment deux fois plus que l'an passé.
Après plus de 50 heures de direct, le ZEvent 2026 peut refermer ses portes sur un nouveau record. Cette année, l’événement a permis de récolter 32 891 874 euros, contre 16,658 millions d’euros en 2025. La progression est spectaculaire : à titre de comparaison, les neuf éditions précédentes avaient permis de réunir environ 58 millions d’euros au total.
Plus de 80 streamers étaient réunis au Corum de Montpellier, et environ 200 autres participaient à distance. Jeux, défis, émissions et objectifs débloqués au rythme des dons ont une nouvelle fois permis de maintenir l'attention durant tout le week-end. Et même dans les dernières heures, le public était toujours présent : environ 200 000 personnes suivaient encore le direct dimanche soir.
Le montant final ne repose pas uniquement sur quelques très gros chèques. Plus de 1,7 million de dons ont été enregistrés pendant l'événement, avec une contribution moyenne d'environ 20 euros. Certaines personnalités ont tout de même fait fortement grimper le compteur. Bigflo et Oli ont versé 100 000 euros, tandis que Gims a contribué à hauteur de 50 000 euros, en ajoutant un disque de platine à l'une des opérations organisées pendant le week-end.
Mastu signe de son côté l'une des performances les plus impressionnantes de cette édition : sa cagnotte personnelle a dépassé les cinq millions d'euros.
Le streamer avait notamment organisé une importante tombola regroupant une quarantaine de lots particulièrement originaux : maillots dédicacés par Zidane ou Messi, disques de platine ou de diamant, script de Christopher Nolan ou encore un élément d'un costume de Spider-Man.
Cette édition 2026 présente également une particularité. Plutôt que de sélectionner quelques nouvelles organisations, le ZEvent a choisi de soutenir 22 associations ayant déjà bénéficié des précédentes éditions. Les près de 33 millions d'euros récoltés seront ainsi répartis entre différentes organisations intervenant notamment dans les domaines de la santé, de la solidarité, de l'aide humanitaire ou encore de la protection de l'environnement.
Avec près de 33 millions d'euros récoltés en seulement quelques jours, le ZEvent change encore une fois de dimension. L'événement est désormais très loin de ses premières éditions et sa capacité à mobiliser autant de personnes autour d'un week-end de streaming reste assez impressionnante. ces quelque 1,7 million de contributions ont permis d'atteindre ce nouveau record. Une belle démonstration de ce que les communautés du streaming peuvent accomplir lorsqu'elles se mobilisent autour d'un même événement.
PRÈS DE 33 MILLIONS D’EUROS EN UN WEEK-END
Après plus de 50 heures de direct, le ZEvent 2026 peut refermer ses portes sur un nouveau record. Cette année, l’événement a permis de récolter 32 891 874 euros, contre 16,658 millions d’euros en 2025. La progression est spectaculaire : à titre de comparaison, les neuf éditions précédentes avaient permis de réunir environ 58 millions d’euros au total.
Plus de 80 streamers étaient réunis au Corum de Montpellier, et environ 200 autres participaient à distance. Jeux, défis, émissions et objectifs débloqués au rythme des dons ont une nouvelle fois permis de maintenir l'attention durant tout le week-end. Et même dans les dernières heures, le public était toujours présent : environ 200 000 personnes suivaient encore le direct dimanche soir.
PLUS DE 1,7 MILLION DE DONS
Le montant final ne repose pas uniquement sur quelques très gros chèques. Plus de 1,7 million de dons ont été enregistrés pendant l'événement, avec une contribution moyenne d'environ 20 euros. Certaines personnalités ont tout de même fait fortement grimper le compteur. Bigflo et Oli ont versé 100 000 euros, tandis que Gims a contribué à hauteur de 50 000 euros, en ajoutant un disque de platine à l'une des opérations organisées pendant le week-end.
Mastu signe de son côté l'une des performances les plus impressionnantes de cette édition : sa cagnotte personnelle a dépassé les cinq millions d'euros.
Le streamer avait notamment organisé une importante tombola regroupant une quarantaine de lots particulièrement originaux : maillots dédicacés par Zidane ou Messi, disques de platine ou de diamant, script de Christopher Nolan ou encore un élément d'un costume de Spider-Man.
22 ASSOCIATIONS SOUTENUES
Cette édition 2026 présente également une particularité. Plutôt que de sélectionner quelques nouvelles organisations, le ZEvent a choisi de soutenir 22 associations ayant déjà bénéficié des précédentes éditions. Les près de 33 millions d'euros récoltés seront ainsi répartis entre différentes organisations intervenant notamment dans les domaines de la santé, de la solidarité, de l'aide humanitaire ou encore de la protection de l'environnement.
QU’EN PENSER ?
Avec près de 33 millions d'euros récoltés en seulement quelques jours, le ZEvent change encore une fois de dimension. L'événement est désormais très loin de ses premières éditions et sa capacité à mobiliser autant de personnes autour d'un week-end de streaming reste assez impressionnante. ces quelque 1,7 million de contributions ont permis d'atteindre ce nouveau record. Une belle démonstration de ce que les communautés du streaming peuvent accomplir lorsqu'elles se mobilisent autour d'un même événement.