ZEvent 2026 : plus de 1,7 million de dons et 33 millions d’euros récoltés

PRÈS DE 33 MILLIONS D’EUROS EN UN WEEK-END

PLUS DE 1,7 MILLION DE DONS

22 ASSOCIATIONS SOUTENUES

QU’EN PENSER ?



Avec près de 33 millions d'euros récoltés en seulement quelques jours, le ZEvent change encore une fois de dimension. L'événement est désormais très loin de ses premières éditions et sa capacité à mobiliser autant de personnes autour d'un week-end de streaming reste assez impressionnante. ces quelque 1,7 million de contributions ont permis d'atteindre ce nouveau record. Une belle démonstration de ce que les communautés du streaming peuvent accomplir lorsqu'elles se mobilisent autour d'un même événement.

Après plus de 50 heures de direct, le ZEvent 2026 peut refermer ses portes sur un nouveau record. Cette année, l’événement a permis de récolter. La progression est: à titre de comparaison, les neuf éditions précédentes avaient permis de réunir environ 58 millions d’euros au total.. Jeux, défis, émissions et objectifs débloqués au rythme des dons ont une nouvelle fois permis de maintenir l'attention durant tout le week-end. Et même dans les dernières heures, le public était toujours présent : environ 200 000 personnes suivaient encore le direct dimanche soir.Le montant final ne repose pas uniquement sur quelques très gros chèques.pendant l'événement, avec une contribution moyenne d'environ 20 euros. Certaines personnalités ont tout de même fait fortement grimper le compteur. Bigflo et Oli ont versé 100 000 euros, tandis que Gims a contribué à hauteur de 50 000 euros, en ajoutant un disque de platine à l'une des opérations organisées pendant le week-end.Mastu signe de son côté l'une des performances les plus impressionnantes de cette édition : sa cagnotte personnelle a dépassé lesLe streamer avait notamment organisé une importante tombola regroupant une quarantaine de lots particulièrement originaux :, disques de platine ou de diamant, script de Christopher Nolan ou encore un élément d'un costume de Spider-Man.Cette édition 2026 présente également une particularité. Plutôt que de sélectionner quelques nouvelles organisations,. Les près de 33 millions d'euros récoltés seront ainsi répartis entre différentes organisations intervenant notamment dans les domaines de la santé, de la solidarité, de l'aide humanitaire ou encore de la protection de l'environnement.