Wolvic : un navigateur VR s'éteint, un autre s'éveille

le projet Firefox Reality a été créé avec des objectifs similaires, donner aux utilisateurs un certain choix et garantir qu'un accès ouvert et illimité au Web reste disponible sur ces appareils. Ces idées sont au cœur de ce que nous faisons chez Igalia, nous sommes donc ravis de pouvoir reprendre le flambeau en tirant parti de ce travail pour créer un nouveau navigateur, Wolvic. Ensemble, nous contribuerons à faire en sorte que l'écosystème Web reste sain.

Mozilla travaille sur l'implémentation des normes WebVR et WebAR au sein de son navigateur de réalité étendue (eXtended Reality, ou XR) depuis 2018, permettant aux utilisateurs de parcourir le net en VR. Dans un communiqué officiel sur son blog (les Oculus, HTC, HoloLens, et autres Pico),, s'appuyant sur son expérience (elle a notamment œuvré sur des projets open source WebKit -l'API de Cupertino- et Chromium) pour proposer aux utilisateurs le navigateur Wolvic. Selon Brian Kardell d'Igalia,De son côté,