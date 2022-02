La prochaine assemblée des actionnaires s'annonce houleuse chez Apple

sur l'ensemble de la rémunération totale afin d'éviter des résultats inacceptables

En effet, le-le plus important au monde avecd’actifs- a déclaré qu'il voterait contre une politique salariale, qui fournirait à Tim Cook, une rémunération de 99 millions de dollars, ainsi que d'autres propositions.D'après le, le fonds a en effet déclaré qu'une partiede la rémunération annuelle devrait plutôt être fournie en, qui devraient être immobilisées pendant cinq à dix ans. Pour lui, le conseil d'administration de Cupertino devrait assurer laDans la foulée,Cette position fait suite à une déclaration du 16 février, lorsque lesont demandé aux clients de voter contre le salaire et les primes, évoquant uneconcernant l'attribution d'actions en 2021.Précisons queEn pratique, ce montant n'est pas suffisant pour faire la différence, d'autant plus que. Notons que le fonds a également fait parler de lui ce weekend en annonçant la cession de ses actifs russes à la suite de l’offensive militaire menée contre l’Ukraine.